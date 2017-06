CashToday Мастер

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 19.09.2010 Сообщений: 3,027 Благодарностей: 813 УГ: 3 КП: 0.169 подарки

Стартап Compliance.ai привлек $4 млн для интеллектуальной финансовой платформы



Стартап Compliance.ai из Сан-Франциско (штат Калифорния), представляющий собой финансовую регуляторную платформу на основе искусственного интеллекта, привлек венчурное финансирование в размере 4 миллионов долларов.



Текущий инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Cota Capital.



Возглавляемый Даниэлем Дейбером (генеральным директором), Кайваном Алихани (главным операционным директором), Кристофером Уокером (директором по наукам о данных) и Мелиссой Бахман-Вуд (руководителем маркетингового отдела), стартап Compliance.ai разработал интеллектуальное роботизированное решение на основе SaaS для финансовых организаций для поиска, исследований, мониторинга и доступа к различным нормативным положениям, тенденциям и финансовому контенту в режиме реального времени.



YouTube YouTube

Уникальные запатентованные модели глубокого машинного обучения Compliance.ai постоянно совершенствуются и предоставляют структурированную финансовую информацию непосредственно самому пользователю.



Кроме того, стартап Compliance.ai значительно расширил свой консультативный совет, добавив в него Брайана Кастро (из компании FundPaaS), Рика Дюпри (из BNPP Group), Илеана Фальтичени (Cloud Lending Solutions) и Джона Маккарти (Bank of the West).



Перевод специально для форума MMGP.ru



http://www.finsmes.com/2017/06/compl...financing.html



https://text.ru/antiplagiat/593f8edd3211b Стартап Compliance.ai из Сан-Франциско (штат Калифорния), представляющий собой финансовую регуляторную платформу на основе искусственного интеллекта, привлек венчурное финансирование в размере 4 миллионов долларов.Текущий инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Cota Capital.Возглавляемый Даниэлем Дейбером (генеральным директором), Кайваном Алихани (главным операционным директором), Кристофером Уокером (директором по наукам о данных) и Мелиссой Бахман-Вуд (руководителем маркетингового отдела), стартап Compliance.ai разработал интеллектуальное роботизированное решение на основе SaaS для финансовых организаций для поиска, исследований, мониторинга и доступа к различным нормативным положениям, тенденциям и финансовому контенту в режиме реального времени.Уникальные запатентованные модели глубокого машинного обучения Compliance.ai постоянно совершенствуются и предоставляют структурированную финансовую информацию непосредственно самому пользователю.Кроме того, стартап Compliance.ai значительно расширил свой консультативный совет, добавив в него Брайана Кастро (из компании FundPaaS), Рика Дюпри (из BNPP Group), Илеана Фальтичени (Cloud Lending Solutions) и Джона Маккарти (Bank of the West).