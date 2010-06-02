Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Reinvest Online - reinvest.online

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 11:07
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,216
Благодарностей: 701
Записей в блоге: 4
УГ: 23
КП: 0.237
подарки
Reinvest Online - reinvest.online

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!










Старт проекта: 13.06.2017 (09:00)




В данный момент самая развитая область - это валютный рынок. Каждый день в этой сфере крутятся миллионы долларов. И это все нам говорит о том, что если правильно инвестировать в валютный рынок, можно быстро получить чистую прибыль.

Наша компания внимательно следит за тенденциями на рынке. Мы каждый день мониторим все финансовые сферы. И сейчас, представляем возможность заработать каждому вместе с нами. Инвестиции - это будущее для всех нас.

Радует тот факт, что мы инвестируем деньги в тот рынок, который довольно устойчив к мировым кризисам, что дает гарантии прибыли каждому инвестору.

Сотрудники нашей компании в ходе своей работы определили наиболее прибыльную сферу для инвестирования - это валютный рынок. И мы незамедлительно даем возможность заработать именно Вам! В штат нашей компании входят только профессионалы своего дела, у них много лет опыта за плечами, это лучшие люди, которые разбираются в валютном рынке, и работу они свою ценят.

В наше время тяжело найти хорошую работу, содержать семью, не у всех есть свое жилье. Но с нашей компанией Вы вмиг забудете о трудностях жизни, и будете наслаждаться ею сполна. Главное не лишайте себя возможности получать стабильный доход, и мы сделаем все необходимое, чтобы вся ваша жизнь изменилась в лучшую сторону!





Инвестиционные планы: 100% за 5 дней.
Начисление каждые 6 часов, депозит включен
Минимальный вклад: 100 руб
Максимальный вклад: 200000 руб

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Реф-программа: 7-2-1%
Оплата: Payeer, PerfectMoney, Qiwi, YandexMoney, NixMoney, Card
Выплаты: автоматические
SSL-сертификат: да





Вклад:

Дата операции: 13 Июн 2017 09:31
ID операции: 364227482
Тип операции: перевод
Магазин: reinvest.online
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 000.00 p
Сумма получения: 6 000.00 p

Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем MONITORHYIP на 6000.00 RUB
Номер счета в магазине: 52






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Старый Сегодня, 11:17
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,270
Благодарностей: 869
УГ: 7
КП: 0.035
подарки
Re: Reinvest Online - reinvest.online
Этот конвейер хоть когда то останавливается на отдых ?
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 11:29
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 67
Благодарностей: 9
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Reinvest Online - reinvest.online
Цитата:
Сообщение от ssergiuss Посмотреть сообщение
Этот конвейер хоть когда то останавливается на отдых ?
пока пипл бабки несет не остановится
reallyOo на форуме  
Сказали спасибо:
Vovan356 (Сегодня)
Старый Сегодня, 11:35
#4
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 25,870
Благодарностей: 13,071
УГ: 28
КП: 0.359
подарки
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: Reinvest Online - reinvest.online
Цитата:
Сообщение от reallyOo Посмотреть сообщение
пока пипл бабки несет не остановится
несут и будут нести...
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Vovan356 на форуме  
Старый Сегодня, 11:58
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 231
Благодарностей: 24
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Reinvest Online - reinvest.online
А к чему такое название?)
Админко не платит, но дает возможность реинвестить?
WINDOF на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:05
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