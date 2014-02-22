Всем привет. Будем поднимать бабло на финставках или, как их ещё называют, бинарных опционах, когда угадываешь куда пойдёт курс финансового актива (валютная пара, драгметаллы и т.п.) вверх или вниз за определенный промежуток времени (время экспирации). Кто говорит, что это тыканина тот, конечно, прав. Но тыкать можно и в свою пользу, особенно если делать это не у брокера, а у букмекера (ниже будет ясно почему). Не знаю сколько меня протерпит букмекер, но пока платит) Данный пост будет со временем обновляться/пополняться, так как фишек много и всё сразу не расскажешь. Тема 18+ (или сканы паспорта вам в помощь). Постараюсь пошагово, но кратко, по сути и без воды (кому, что не понятно - гугл в помощь).
Как настроить рабочую среду:
1. Скачиваем и устанавливаем торговый терминал MT4. Я брал отсюда http://www.alpari.ru/
(не реклама) Там же открываете демо-счёт, данные от которого понадобятся при работе с МТ4
2. Скачиваем шаблон для MT4 и устанавливаем его (гугл в помощь) - https://yadi.sk/d/0BwUPrFo3JgbXn
3. Открываем три валютные пары EUR/USD – Евро/Доллар США, GBP/USD – Британский фунт/Доллар США, AUD/USD – Австралийский доллар/Доллар США. На каждой паре применяем шаблон !М5 varges, чтобы корректно рисовались уровни - прощелкиваем таймфрейм с самого большого MN до 5-минутного М5, на котором мы и будет ловить сделки.
4. Регистрируемся у букмекера:
*актуальное зеркало (реф)*
*не реф*
Сайт постоянно блочат, поэтому либо заходим с прокси/VPN либо юзаем всегда актуальное зеркало выше по реф ссылке.
5. Открываем окно с финставками у букмекера. Делаем ставку в один клик (это важно - скорость имеет значение). Ждём звуковых сигналов/алертов от терминала. По финансовой стратегии: чистый догон, он же мартин почти бесполезен, так как бук ограничивает максимум по этим ставкам (у меня 1600). Как вариант мягкий догон: 400, 600, 800 ... 1600 (итого 7 шагов при банке 7к), но лучше всё-таки флэт.
Как делать ставки:
1. Ждём звуковой сигнал алерта о возможном развороте цены. Переходим в терминал. Оцениваем ситуацию: пробиты ли уровни поддержки/сопротивления, сколько индикаторв сигнализирует о развороте (лучше минимум два, но при пробитии уровня можно и одним обойтись и наоборот если уровни не тронуты, то лучше когда 3-4 стрелки). Это основные моменты. Нюансов много - со временем набьёте руку. Также желательно, но не обязательно не входить в сделку за 15 минут до и после сильных новостей (в терминале это красные пунктирные вертикальные линии). Время тоже влияет, я тестировал с 9 до 16 МСК
GBP/USD На фоне слабых новостей пробит уровень поддержки более старшего таймфрейма, что говорит что велика вероятность разворота на повышение. Один из основных индикаторов также сигнализирует о развороте.
GBP/USD ожидаю очередную коррекцию. Цена уверенно пробила уровень поддержки. Смущает только близость средней силы новостей, но там по Евро, поэтому сильно повлиять не должно.
AUD/USD большая вероятность разворота на следующей свече даже если текущая не пробьёт уровень сопротивления RH1 сразу несколько индикаторов "кричат" о развороте цены вниз. Возможен также следующий вариант развития - цена на текущей свече пойдёт стремительно вниз и на следующей тогда нужно просто наблюдать.
Зашёл на понижение до конца свечи. Цена быстро пробила уровень с длинной тенью, ожидаю такой же скорый откат в пределах свечи. Время экспирации получилось порядка 3 минут. Причем уровень сопротивления довольной сильный RH4, что является дополнительным аргументом в спользу понижения.
Поймал коэффициент 6. Посмотрим что получится. Сегодня с 5 утра пара AUD/USD телепалась во флете. Тела у свечей были хилые, теней почти нет. Сейчас накопление подошло к критическому уровню и все индикаторы кричат о развороте. Несмотря на то, что уровни не пробиты, я принял решение сыграть на понижение в пределах этой свечи
2. Итак, вы решились и уверены в развороте цены. Переключаемся на окно бука, делаем так, чтобы оно не перекрывало текущую ситуацию в терминале (пример скрины в спойлере выше). Ждём, пока коэффициент не двинется в нашу сторону. Например, свеча должна пойти вверх, а она продолжает падать и наоборот. Тут зависит от того насколько сильно вы хотите рискнуть - либо ждём высокий кэф на откате >2, либо наоборот страхуемся. Я и так, и так делаю. Можно и кэф 6 поймать (скрин в спойлере). В этом и заключается преимущество перед брокером, который во-первых даёт кэф всегда ниже 2 и во-вторых надо заморачиваться экспирацией, которую под конец свечи не подогнать (шаг 1 мин), у бука же автоматом по концу свечи рассчитывается.
Собственно всё, за день 3-4 сигнала хороших можно словить. Это не золотые горы, конечно, но в принципе и работе особо не мешает. Рекомендую тренироваться на копейках, как делал я, чтобы довести до автоматизма. Главное не увлекайтесь, не поддавайтесь азарту и не ищите входов в сделку, там где их нет. Всем удачи и профита!