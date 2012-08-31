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Как благодаря ошибкам развивается криптовалютная и блокчейн индустрия

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Как благодаря ошибкам развивается криптовалютная и блокчейн индустрия

В мире стартапов учиться на своих ошибках приходится всем – это неизбежная реальность для большинства компаний. Именно так среда и предприниматели развиваются и достигают новых высот и успехов.

В процветающей индустрии блокчейна мы видели много фатальных ошибок и неудач – таких, которые послужили бы уроком для всех участников сообщества. Ошибки – важные и нужные этапы развития, потому что именно благодаря им люди и компании обретают новые полезные знания и осваивают передовые методики работы.

Последствия реальных провалов помогут сделать среду блокчейна более устойчивой, потому что они выявляют границы дозволенного и демонстрируют новые возможности, которые поначалу кажутся нереальными или слишком инновационными.

Вот несколько уроков, которые стоит усвоить участникам сообщества.

Резервы биткоина у разработчиков Эфириума


После сбора средств было бы неплохо обезопасить себя от колебаний криптовалютных курсов.

В 2014 году, после ICO Эфириума, цена на биткоин резко упала с 600 до 250 долларов за монету, существенно сократив бюджет и накопления Ethereum Foundation, которые по большей части хранились именно в этой криптовалюте. Хеджирование в криптовалюте еще не было широко распространено в 2014 году.

Кражи на MtGox и Bitfinex


Безопасность на криптовалютных биржах чрезвычайно важна. Несмотря на то, что биржи постоянно работают над ее улучшением, им еще далеко до уровня банковской безопасности, уже не говоря о полном страховании вкладов клиентов.

Поэтому пользователи, которым есть что терять, подвергают себя риску. Им необходимо самостоятельно беспокоиться о безопасности хранения своих активов или, по крайней мере, хранить свои средства в разных местах.

Взлом DAO


Совмещение финансов и законов в области умных контрактов – дело непростое и может привести к печальным последствиям в случае обнаружения уязвимостей кода. Уязвимость в коде – не просто ошибка, о которой можно забыть после ее исправления. Помимо этого, вы не можете полностью автоматизировать то, в чем не разбираетесь на сто процентов.

Будущие провалы?


Это лишь небольшой список ранних неудач индустрии. Их общая черта – все вынесенные из ошибок уроки привели к улучшению среды и стимуляции ее развития. Но нам нужно больше неудач – чем грандиознее, тем лучше.

Области, где мы можем увидеть реальные провалы:

Попытка внедрения блокчейна или токенов там, где это не имеет смысла.
Компании, обещающие вывести продукт на рынок и не делающие этого.
Чересчур амбициозные ожидания от блокчейна и попытка решить любые проблемы с помощью технологии.

ICO, собравшие достаточно средств, но так и не выпустившие продукт спустя год или два.

Недостаточная прозрачность, приводящая к неприятным сюрпризам, открывающим глаза на очевидное.

Есть и другие области, развитие которых хотелось бы видеть в ближайшее время. В следующем списке перечислены не ошибки, а развивающиеся сферы, которым не помешала бы некоторая стандартизация и успешные проекты, выросшие на неудачах.

Управление криптовалютами. Как правильно, открыто и прозрачно управлять децентрализованными криптовалютами?

Распределение долей. Может ли фонд, протокол или ICO оставлять в своем распоряжении только 20% монет? Что будет, если они начнут контролировать 80%?

Оценки. Волна ICO приводит к тому, что субъективные оценки состоятельности протоколов, компаний или приложений, стали важнее, чем их реальное состояние. Сколько еще этот рынок сможет устойчиво функционировать без серьезных последствий?

Вторые попытки, принесшие успех


Многие существующие сегодня проекты на основе блокчейна – лишь первые попытки реализации технологии. Как правило, вторые и последующие пробы, становятся гораздо более успешными и достигают настоящих высот. Вот некоторые примеры:

Amazon и YouTube стали далеко не первыми попытками реализации электронной торговли или видеосервиса. Все проекты, предшествовавшие им, провалились, создав благоприятную почву для развития этих двух гигантов, научившихся на чужих ошибках.

Эфириум появился после того, как сообщество столкнулось с некоторыми ограничениями в Биткоине и попытке создания контрактов на его основе — например, в «цветных монетах».

Социальная сеть Steemit стала второй попыткой Дена Лэримера (Dan Larimer), после уроков, полученных им от BitShares.

Давайте также не будем забывать, что первые годы существования сети Интернет также были наполнены грандиозными ошибками и провалами — Webvan, Pets.com, eToys, Flooz, DrKoop.com и Kozmo. Каждый из этих проектов создал прецедент – на его ошибках научились следующие компании, которые в итоге стали успешными.

В целом, хотелось бы дальше раздвигать границы индустрии, и здесь невозможно обойтись без новых провальных проектов. Это позволит избежать безумия и беззаботности у многих компаний, которые участвуют в формировании рынка, и приведет к закрытию многих нежизнеспособных стартапов, на месте которых вырастут настоящие гиганты индустрии.

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Анна Чернобай вне форума  
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