Vertos Medical для методов лечения поясничного стеноза привлекла $28 млн инвестиций

Американская компания Vertos Medical из Алиса Вьехо штат Калифорния является разработчиком минимально инвазивных методов лечения поясничного стеноза позвоночного канала и для этих целей привлекла 28$ млн. инвестиций.
Инвестиционный раунд возглавил MVM Life Science Partners, а также приняли участие уже ранее существующие инвесторы Leerink Revelation Partners, венчурные компании - Pitango Capital, ONSET и Aweida Partners. Уго Харрод, партнер MVM, присоединится к совету директоров Vertos.
Компания намерена использовать привлеченные средства для расширения коммерциализации своей собственной процедуры mild®, поддержки обучения и образования врачей, призванное к расширению доступа к новому лечению пациентов.
Эрик Уичемс является президентом и главным исполнительным директором компании Vertos Medical, которая разработала инновационное медицинское устройство для малоинвазивных методов лечения поясничного стеноза (LSS). Ее фирменные технологии mild® представляют собой безопасные, амбулаторные, минимально инвазивные методы, рентгеноскопию для терапевтического лечения LSS, которая не требует общей анестезии, никакого имплантата и никаких швов.
Мягкая процедура проходит с восстановлением пути в спинномозговом канале с использованием специализированного устройства для удаления гипертрофированной поверхности через желтую связку с обработкой 5,1 мм. Клинические испытания показали, что технологии mild® могут помочь пациентам LSS и после не было никаких серьезных осложнений связанных с устройством.
Поясничный стеноз позвоночного канал (LSS) в основном дегенеративное, возрастное сужение нижнего позвоночного канала, которое диагностируется у более 1,2 млн. людей в США каждый год и наступает в возрасте с 50 лет.
Мild® был выполнен на более чем 20 тыс. пациентах и был доказан, что он безопасный и эффективный в 12 клинических исследованиях и об этих технологиях было написано 20 рецензируемых журнальных статей.
Перевод специально для mmgp.ru