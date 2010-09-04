Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,166 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Vertos Medical для методов лечения поясничного стеноза привлекла $28 млн инвестиций

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:22
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,810
Благодарностей: 2,310
УГ: 6
КП: 0.102
подарки
награды Волшебный горшочек 
Vertos Medical для методов лечения поясничного стеноза привлекла $28 млн инвестиций


Американская компания Vertos Medical из Алиса Вьехо штат Калифорния является разработчиком минимально инвазивных методов лечения поясничного стеноза позвоночного канала и для этих целей привлекла 28$ млн. инвестиций.

Инвестиционный раунд возглавил MVM Life Science Partners, а также приняли участие уже ранее существующие инвесторы Leerink Revelation Partners, венчурные компании - Pitango Capital, ONSET и Aweida Partners. Уго Харрод, партнер MVM, присоединится к совету директоров Vertos.

Компания намерена использовать привлеченные средства для расширения коммерциализации своей собственной процедуры mild®, поддержки обучения и образования врачей, призванное к расширению доступа к новому лечению пациентов.




Эрик Уичемс является президентом и главным исполнительным директором компании Vertos Medical, которая разработала инновационное медицинское устройство для малоинвазивных методов лечения поясничного стеноза (LSS). Ее фирменные технологии mild® представляют собой безопасные, амбулаторные, минимально инвазивные методы, рентгеноскопию для терапевтического лечения LSS, которая не требует общей анестезии, никакого имплантата и никаких швов.




Мягкая процедура проходит с восстановлением пути в спинномозговом канале с использованием специализированного устройства для удаления гипертрофированной поверхности через желтую связку с обработкой 5,1 мм. Клинические испытания показали, что технологии mild® могут помочь пациентам LSS и после не было никаких серьезных осложнений связанных с устройством.




Поясничный стеноз позвоночного канал (LSS) в основном дегенеративное, возрастное сужение нижнего позвоночного канала, которое диагностируется у более 1,2 млн. людей в США каждый год и наступает в возрасте с 50 лет.



Мild® был выполнен на более чем 20 тыс. пациентах и был доказан, что он безопасный и эффективный в 12 клинических исследованиях и об этих технологиях было написано 20 рецензируемых журнальных статей.




Перевод специально для mmgp.ru


__________________
Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser вне форума  
Ответить
Метки
инвестиции
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:34
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Viz, использующая ИИ для улучшения методов лечения инсульта, привлекла $7,5 млн forfor Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.05.2017 21:16
410 Medical для устройства LifeFlow привлекла $3.3 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 24.03.2017 03:02
NeuraLace Medical для неопиоидного лечения, уменьшения боли привлек $2 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.03.2017 07:44
Oncternal для новых методов лечения рака привлекла $18.4 млн инвестиций bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.02.2017 00:11
Ocugen привлекла $6 млн инвестиций для препаратов и методов по лечению зрения bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 16 05.01.2017 12:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
WMID 149752059787 - прием лимитов доверия
От Gera30 в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар МОЛ
Народный банк Китая намерен ужесточить методы оценки банковского капитала
От МОЛ в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Безопасный серфинг
От moneyreal в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
SMS-Биллинг - cashsms.ru
От cashsms в разделе «Биллинги»
Аватар leonoff
Trade Bank - www.trade-bank.org
От leonoff в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар impressed85
Стартап основанный харьковчанином, поднял seed-раунд от инвесторов из Кремниевой Доли
От impressed85 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,166
Тем
473,841
Сообщений
11,736,975

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube