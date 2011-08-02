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Все еще держите деньги в банках ?

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Старый Сегодня, 07:18
#1
Специалист
 
Имя: Зайчег
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Адрес: CCCP, BRICS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.06.2013
Сообщений: 835
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Все еще держите деньги в банках ?
Все что ниже написано отнеситесь к этому с юмором, не надо тут начинать

Объединенные Арабские Эмираты выводят все деньги из банков Катара. Мир на пороге финансового Армагеддона!

Объединенные Арабские Эмираты заявили, что они немедленно выведут все деньги из банков Катара, из-за предполагаемой поддержки терроризма Катаром. Это почти сразу приведет к краху до шести крупнейших банков в Катаре, и возможно, создаст цепную реакцию по всему миру!

Это шаг катастрофических масштабов, который немедленно затронет (и, возможно, уничтожит) следующие банки:

Коммерческий банк Катара

Ахли Банк Катара

Международный банк Катара

Катарский Банк развития

Исламский Банк Катара

Национальный банк Катара

Хуже того, другие банки по всему миру, которые предоставили деньги этим банкам, теперь могут пострадать, если эти банки рухнут. Таким образом, это начало нисходящей спирали или краха мировой банковской деятельности.

Один из руководителей из JP Morgan Chase, с которым я говорил в Нью-Йорке сегодня утром, сказал мне:

«То ли еще будет».


Ну, что ребята, ЭТО «Оно». Это «Событие «Черный лебедь», которого никто не ожидал: Прямая, преднамеренная, суверенная (финансовая) атака на банковскую систему.

Когда наступит утро понедельника, все, у кого есть деньги в банках Катара, будет у входных дверей этих банков, чтобы вытащить свои деньги. Начнется исторический Банковский прогон, вывод денег населения из банков, а все знают, что банки не могут выдержать этот внезапный, массовый вывод.

Для того, чтобы покрыть свои расходы, банки Катара будут вынуждены вытащить свои деньги из иностранных банков. Это означает, что банки в Азии, Европе и США пострадают. Им будет нанесен удар…В ПОНЕДЕЛЬНИК утро, будет ярким и ранним!

По мере распространения паники в Катаре — в течение нескольких часов — банки во всем мире, которые предоставили деньги этим банкам Катара, пострадают от падения своих акций.

Поскольку акции этих банков (в Азии, Европе и США) начнут падать, люди начнут забирать деньги из этих банков (по всему миру) тоже.

Как только эта спираль начнется в понедельник, я не вижу способа остановить ее.

Те, у кого есть наличные деньги, выживут. Те, у кого нет денег, умрут от голода, когда начнется глобальный финансовый Армагеддон. У людей не будет возможности получить наличные деньги или купить что-то.

Социальный хаос может прорваться немедленно! ! ! ! ! ! Будете ли вы одним из оставшихся без денег? Без еды?

Лучше получите немного наличных денег — сколько сможете, а затем подождите и посмотрите на неделю. Если кризис сдержат, вы можете вернуть деньги. Если его НЕ сдержат, вы будете одним из немногих, кто сможет купить себе пищу.

Вот оно!!!

В Катаре начинаются банковские проблемы: «Дефицит доллара». С ночи люди уже выстраиваются в очередь у касс банков

Рабочие, пытающиеся отправить деньги из Катара своим семьям, находятся в тупике из-за нехватки долларов США в пунктах обмена валюты в Катаре. Эта тяжелая ситуация для обеспокоенных иностранных рабочих отправляющих деньги домой вызвана тем, что иностранные банки почти полностью прекратили бизнес и отношения с катарскими учреждениями из-за дипломатического кризиса в регионе.

«У нас нет долларов, потому что нет отгрузки и транспортировки из Объединенных Арабских Эмиратов. Нет никакого запаса», — сказал один из дилеров в обменном пункте Qatar-UAE Exchange House в Доха. «Отгрузка заблокирована из ОАЭ».

Несколько других обменных пунктов в Дохе также подтвердили Рейтер, что у них нет поставок долларов. В обменнике Qatar-UAE Exchange десятки людей — много иностранцев, которые составляют почти 90 процентов населения в 2,6 миллиона человек, ждут очереди, чтобы обменять деньги и сделать переводы в свои родные страны.

«Сегодня утром я разговаривал с женой. Она сказала:«Пришли немедленно мне свои сбережения». Я не паникую, но моя семья испугана», — сказал Джон Винсент, ремонтник кондиционеров из Филиппин.

Дефицит доллара пока не означает катастрофы для Катар, который является одним из самых богатых государств в мире на душу населения и имеет огромные валютные резервы, у него просто не хватает денег. Но они показывают, как дипломатический кризис разрушает части финансовой системы.

Банки Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, начали сворачивать бизнес с Катаром на прошлой неделе после того, как их правительства сократили дипломатические и транспортные связи, обвинив Доху в поддержке терроризма.

Затем на выходных, ОАЭ предупредили свои банки о том, чтобы те «усилили должную осмотрительность» в отношении шести банков Катара, которые, по его утверждению, могли вести бизнес с людьми или организациями из черного списка террористов.

Это еще пока не полный запрет на бизнес с Катаром, но эффект может оказаться практически таким же. Банки ОАЭ отсутствовали на валютном и денежном рынках Катара в воскресенье, в результате чего оба этих рынка замедлились, поскольку они опасаются, что любые сделки могут подвергнуть их юридическому риску, заявили банкиры.

Катар на 7 часов опережает восточное побережье США и по состоянию на время публикации этой статьи в 7:00 вечера по восточному времени США в воскресенье, приходят сообщения о том, что люди в Катаре уже выстраиваются в очередь возле касс банков, чтобы забрать свои деньги с утра в понедельник!

Подробнее тут https://cont.ws/@altairhantengr/638625
venik55 на форуме  
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