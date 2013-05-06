Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Motormoney.org - Верну рефбек 12О%.

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Старый Сегодня, 04:37
#1
МОНИТОР ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ)
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Аватар NETWEB-monitor
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: INTERNET
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 13,464
Благодарностей: 577
УГ: 5
КП: 0.004
Motormoney.org - Верну рефбек 12О%.
Приветствую, Уважаемые форумчане!

Предлагаю рефбэк 12О% в проекте Motormoney.org

Условия получения рефбека:

1. Регистрация по моей рефссылке. (Перед регистрацией необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, чтобы исключить возможность вашей регистрации у другого пользователя).

2. После регистрации и пополнения счета, необходимо заполнить форму заказа рефбека на сайте мониторинга.

3. Рефбек выплачивается с проектов, находящихся в разделах "Новые" либо "Платят" в течении 48 ч. Причем срок давности вашего депозита не должен быть более 48 ч. на момент обращения.

Цитата:
На данном проекте имеется пожизненная страховка в размере 2000 руб. для моих рефералов.

Все рефссылки находятся на мониторинге. Ссылка в подписи .
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NETWEB-monitor вне форума  
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Метки
игры с выводом денег, мониторинг, рефбек, страхование вкладов
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 06:02
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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