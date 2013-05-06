Motormoney.org - Верну рефбек 12О%.

Приветствую, Уважаемые форумчане!
Предлагаю рефбэк 12О%
в проекте Motormoney.org
Условия получения рефбека:
1. Регистрация по моей рефссылке. (Перед регистрацией необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, чтобы исключить возможность вашей регистрации у другого пользователя).
2. После регистрации и пополнения счета, необходимо заполнить форму заказа рефбека на сайте мониторинга.
3. Рефбек выплачивается с проектов, находящихся в разделах "Новые
" либо "Платят
" в течении 48 ч. Причем срок давности вашего депозита не должен быть более 48 ч. на момент обращения.
Все рефссылки находятся на мониторинге. Ссылка в подписи .
Цитата:
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