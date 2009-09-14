Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:01
#1
Интересующийся
 
Возраст: 43
Регистрация: 13.06.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Приглашаю на тест!
Внимание! Тема только для людей, которые близки к миру беттинга!
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Я не являюсь мошенником и предлагаю реальное прибыльное сотрудничество, так же, я готов продемонстрировать свою работу, прежде чем мы начнём! Прошу не прерываться и дочитать всё до конца! Я зарабатываю на live-ставках на спорт, работаю по лично-выведенному методу отбора ставок в матчах, сопровождающихся фин. стратегией. Фин. стратегия элементарная - разбиваем капитал на 5 равных частей, ставя каждый раз фиксированную 1\5 общего банка!

Работаю по дистанциям! Каждая дистанция содержит в себе 20 ставок, и это не те ставки с коэффициентом по 1.10, которые сейчас предлагают везде и всюду, которые проиграв хоть однажды - выносят просто весь выигрыш, который присутствовал, а вторым и третьим промахами выносят весь остальной банк. Мои ставки имеют хорошие высокие коэффициенты до 2.00.

Результаты моих 9 последних дистанций:
*Каждая дистанция содержит 20 ставок.
*Длительность каждой дистанции: 2-5 дней.

1. +44% (20 ставок)
2. +60% (20 ставок)
3. +27% (20 ставок)
4. +42% (20 ставок)
5. +52% (20 ставок)
6. +81% (20 ставок)
7. +185% (20 ставок)
8. +30% (21 ставка)
9. +24% (20 ставок)
Все 9 дистанций были пройдены буквально за несколько месяцев.

Дистанция 7 и 8 - предоставлялись в виде теста на популярном форуме беттинга, которые существует уже бог знает сколько, содержит сотни тысяч тем миллионы постов и т.д. В общем - авторитетный форум. Если будет желание - скину ссылки на мои темы, где я проводил тесты, так же при надобности - подтвержу, что проводил их именно я.

Подробные результаты трёх последних дистанций (7,8,9 (7 и 8 - и были в виде теста)):
*Со знаком "+" ставка выиграла
*Со знаком "-" ставка проиграла
*После знака "+" или "-" коэффициент прибыли по ставке.

7 дистанция(была в виде теста - засвидетельствовано):
+1.60
+1.20
+1.90
+1.22
+1.50
+1.44
+1.33
+1.35
+1.55
+1.50
+1.65
+1.35
+1.22
+1.75
-1.33
-1.22
+1.40
+1.86
+1.57
+2.00
Длительность: 5 дней (6 дней).
Общая прибыль: 185%

8 дистанция(была в виде теста - засвидетельствовано):
+1.30
+1.60
+1.36
-1.65
+1.86
+1.35
-1.45
+1.75
-1.75
+1.30
-1.35
-1.30
+1.55
+2.10
+1.30
-1.50
+1.40
+2.20
-1.40
+1.60
+1.50
Длительность: 3 дня
Общая прибыль: 30%

9 дистанция:
+1.60
+1.60
-1.95
+1.50
-1.36
+1.55
-1.67
+1.55
-1.44
-1.86
+1.30
+1.57
-1.40
+1.57
+1.44
+1.40
+1.73
+1.25
+1.40
+1.50

Длительность: 1 день
Общая прибыль: 24%

P.S. Все предыдущие 9 дистанций мы разбивали банк на 4 части, теперь он разбивается на 5 частей.

Я предлагаю Вам сотрудничать со мной, но сперва, чтобы у Вас не оставалось никаких сомнений в честности моего предложения и качестве моей работы - я продемонстрирую всю следующую дистанцию бесплатно (тест). В следующую дистанцию войдут 20 ставок, как и повелось в моей работе! После демо-теста приступаем к работе.
*Расчёт после окончания каждой дистанции.
*Оплата 50% от прибыли.
*По времени: не более 2-х часов в день.

Хочу заметить! Во время дистанции может штормить и швырять от "+" к "-", именно поэтому мы разбиваем банк на 5 частей! Это нормально, если вы сталкивались с беттингом - должны это понимать, но итогом будет обязательно плюс!

*Условия сотрудничества.
Вы входите с банком 50т.р., которые мы разбиваем на 5 частей по 10т.р. 10т.р. - наша фиксированная сумма ставки. Если вы готовы - то пишите мне и я начну демонстрацию своей работы!

*Ставки в live, поэтому работаем в Telegram.
*Связь только через телеграм.
*Скачайте приложение-месседжер "Telegram" и зарегистрируйтесь, после чего добавьте меня и напишите.
Мой телеграм: @igryn

добавлено через 1 минуту
Касательно суммы входа - пишите, всё решается.
Последний раз редактировалось Igryn; Сегодня в 03:02. Причина: Добавлено сообщение
Igryn на форуме  
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