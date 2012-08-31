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К чему приведет создание российской криптовалюты

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К чему приведет создание российской криптовалюты

Россия приступила к созданию собственной криптовалюты, отечественного аналога биткоина. Функционал новых цифровых денег будет несколько обрезан — пользователям придется забыть об анонимности и майнинге. Выпускать их будет единый центр, деятельность которого подвергнут жестокому регулированию. «Лента.ру» выясняла, кому может быть интересен новый финансовый инструмент и как его появление скажется на процессе легализации остальных криптовалют в России.

Майнинг по-русски


Первая половина июня прошла под знаком «российского биткоина». Сразу несколько ведомств сообщили о том, как идет процесс внедрения и легализации криптотехнологий в России. Так, в ходе Петербургского международного экономического форума зампред Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор приступил к работе над созданием национальной цифровой валюты.
Цитата:
«До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем, мы над этим уже начали работать», —
сказала она. Скоробогатова добавила, что в мире растет интерес к таким финансовым инструментам.
Цитата:
«Мне кажется, что в ближайшие два-три года эта тема будет очень активно развиваться, и мы изучаем все плюсы и минусы этой темы», —
отметила замглавы Банка России.

В Росфинмониторинге, который следит за законностью экономических операций в стране, поддержали идею создания российской криптовалюты. Заместитель руководителя ведомства Павел Ливадный сообщил, что при разработке данного инструмента Росфинмониторинг будет ориентироваться на устранение анонимности пользователей.
Цитата:
«Мы понимаем, насколько криптовалюты могут оказаться вредоносными для национальных экономик, для стабильности финансовых систем, и исходим из того, что, поскольку все развитые страны эту тематику регулируют, она должна быть урегулирована и у нас», —
сказал он.

Следом за Росфинмониторингом выступил Минфин. 9 июня замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что криптовалюту в России могут квалифицировать как «иное имущество», то есть придать ей более-менее легальный статус. Он добавил, что при проведении операций с отечественной цифровой валютой клиенты будут идентифицированы. Он также подчеркнул, что при проведении транзакций с криптовалютой необходимо ввести идентификацию клиентов и предусмотреть защиту прав покупателей.

Таким образом, речь не идет о создании полного аналога биткоина. Отечественная криптовалюта будет неанонимной и будет эмитрироваться из единого центра, который можно легко контролировать. То есть от биткоина отрежут два ключевых элемента. С другой стороны, создание криптовалюты подразумевает использование технологии блокчейн — на сегодняшний день это одна из самых передовых технологий, которая позволяет почти на 100 процентов защитить транзакции внутри системы.

Биткоин без анонимности


В истории с «российским биткоином» есть несколько моментов, которые требуют дополнительного пояснения. Например, где будет применяться российская криптовалюта? Кто займется ее выпуском? Как ее появление скажется на курсе биткоина (статус «иного имущества» подразумевает некоторую легализацию криптовалют в целом на территории России, а любой шаг в сторону легализации обычно ведет к скачку курса самой популярной из цифровых валют; последний случай — признание Японией биткоина как платежного средства).

Олег Якушев, эксперт инвестиционной компании «Церих Кэпитал Менеджмент»:

«Росфинмониторинг, Минфин и ЦБ еще в 2016 году обсуждали с представителями банковского сообщества возможность введения национальной криптовалюты. Судя по словам Павла Ливадного, концепция проекта с тех пор не изменилась — выпуск криптовалюты будет лицензируемой деятельностью.

Криптовалюты (действующие или вновь создаваемые) будет выпускать какой-либо системообразующий банк или же непосредственно ЦБ, а площадки обмена криптовалют на фиатные валюты будут находиться под государственным контролем — покупатель и продавец должны будут проходить процедуру идентификации.

Таким образом, помимо отказа от анонимности, речь идет об отказе от децентрализации (отсутствие единого эмиссионного центра), а также об отказе от отсутствия контроля со стороны государственных регуляторов, — то есть от всех трех базовых принципов, определяющих криптовалюту как таковую. Поэтому вместо национальной криптовалюты экономика получает еще один вариант классических электронных денег — что-то вроде WebMoney, Qiwi или EasyPay.

Отказ признать криптовалюту собственно иностранной валютой, денежным средством или расчетной единицей (по крайней мере, на сегодняшнем этапе) является не столько принципиальной позицией, сколько полумерой. Подобный подход позволит ввести существующие криптовалюты в экономический оборот в соответствии с нормами Гражданского кодекса, но избежать при этом введения валютного контроля.

В разных странах отношение к криптовалютам, в первую очередь к биткоину, сильно различается. Где-то он признается как товар или инвестиционный актив, где-то — как расчетная денежная единица или виртуальная валюта. При этом статус криптовалюты может измениться: к примеру, 1 апреля 2017 года Япония признала биткоин законным платежным средством.

Распространение биткоина зависит от готовности конкретных компаний (например, предприятий сферы услуг) принимать его в качества средства платежа, а оборот в конкретном регионе определяется особенностями национального законодательства.

Сегодня объем операций с криптовалютами в России минимален, поэтому у Минфина и ЦБ РФ есть в запасе достаточно времени, чтобы рассмотреть различные варианта их легализации».

Станислав Ванеев, гендиректор компании Grand Capital:

Цитата:
«Если мы говорим о создании национальной криптовалюты, то она не может быть анонимной, потому что это входит в прямое противоречие с действующим законодательством, например в области борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Зато это валюта будет надежная, обеспеченная государством. Если мы хотим анонимности, то криптовалюта не может быть государственной.

Минфин обосновал свое предложение необходимостью избежать валютного контроля для криптовалют, в этом контексте категория "иное имущество" выглядит наиболее логичной. В США, например, криптовалюты с точки зрения налогообложения относятся к капитальным активам, то есть попадают в широкую категорию, которая охватывает почти все необоротные активы: от недвижимости до интеллектуальной собственности.

Вряд ли это может оказать какое-то глобальное влияние на курс биктоина. Россия — слишком незначительный рынок для криптовалют. Гораздо большее значение для того же биткоина имеет политика КНР, где сосредоточены основные "фермы", генерирующие криптовалюты.

Я думаю, когда Центробанк говорит о создании криптовалюты, он имеет в виду не создание новой валюты, а новый способ ведения расчетов в рублях. Появление такого способа позволит разгрузить традиционную банковскую сеть и значительно снизить стоимость одной операции. Такую криптовалюту ждут большие перспективы. При правильной технической и юридической реализации количество транзакций в такой системе через несколько лет может стать больше, чем у традиционных банковских переводов».
Богдан Зварич, аналитик группы компаний «Финам»:

Цитата:
«На мой взгляд, у биткоинов нет особых преимуществ перед классическими валютами. При этом, биткоины несут на себе существенные риски. Так, сейчас мы видим надувание пузыря, который может лопнуть в любой момент, и принести людям, вложившимся в биткоины, очень большие убытки. В результате игрокам нужно быть очень осторожными при покупках данной валюты.

Что же касается выпуска криптовалюты в России, то она не будет иметь широкую популярность в ближайшее время. Здесь скажется консерватизм населения, которое с опаской относится к подобным финансовым нововведениям. В этой связи я не ожидаю существенного влияния создания национальной криптовалюты на стоимость биткоина».
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Последний раз редактировалось Анна Чернобай; Сегодня в 02:36.
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