Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,157 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Французская полиция изъяла три выходных узла Tor после атак WannaCry

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Как защитить свой компьютер от хакеров и вирусов? Ответ здесь.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:00
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:43
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,134
Благодарностей: 769
УГ: 15
КП: 0.313
подарки
Французская полиция изъяла три выходных узла Tor после атак WannaCry
Спустя два дня после волны атак с использованием вымогательского ПО WannaCry сотрудники правоохранительных органов Франции изъяли три сервера, принадлежащие французскому активисту Aeris.


Aeris сообщил о случившемся в новостной рассылке организации Tor Project 15 мая и попросил коллег-разработчиков отозвать цифровые сертификаты изъятых серверов, использовавшихся в качестве выходных узлов Tor. По словам активиста, серверы были изъяты в связи с заражением сетей одной из крупных французских компаний вымогательским ПО WannaCry 12 мая. Специалисты компании зарегистрировали весь исходящий во время атаки трафик и передали эти данные полиции.

C&C-сервер WannaCry находится в теневой части всемирной паутины в доменной зоне .onion. Aeris предполагает, что его серверы использовались в качестве посредников при подключении вредоноса к своему командно-контрольному серверу. Однако у полицейских очень мало шансов получить полезные сведения на основании анализа изъятых серверов, поскольку конфигурация большинства выходных узлов Tor предполагает регистрацию лишь очень незначительного количества данных.

Как отметил активист, на той же неделе во Франции загадочным образом исчезли еще 40 выходных узлов Tor. Пока неизвестно, является ли это совпадением, или серверы были изъяты сотрудниками правоохранительных органов в связи с атаками WannaCry.

__________________
Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:00
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вирус WannaCry использовался для глобальной майской афёры с биткоином OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 38 Вчера 23:44
Новые функции кэша узла Биткоина помогут оптимизировать верификацию блоков upline Новости криптовалют 0 07.02.2017 11:17
Налоговая изъяла у сети магазинов 200 «серых» iPhone на 1,5 млн грн moskva Новости в мире финансов и инвестиций 5 19.08.2015 16:48
После выходных украинцы проснулись обедневшими Denver10 Политика и экономика 43 17.02.2015 12:27
После выходных украинцы проснулись обедневшими Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 1 09.02.2015 17:10

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Drum13
Нефтедобывающие корпорации России поставили ультиматум правительству
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Roman101
Заточка безопасных лезвий
От Roman101 в разделе «Хочу купить»
Аватар Denis7
Smart Cadastre - рефбек 5% от депозита
От Denis7 в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
Swatch представит часы с поддержкой мобильных платежей
От Ushakov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
xlriches - xlriches.com
От hyip27 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VictorSamus
Инвестиции в ресторанный бизнес
От VictorSamus в разделе «Прочие виды инвестиций»
.     
Пользователей
413,157
Тем
473,826
Сообщений
11,736,367

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube