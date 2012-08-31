Французская полиция изъяла три выходных узла Tor после атак WannaCry

Спустя два дня после волны атак с использованием вымогательского ПО WannaCry сотрудники правоохранительных органов Франции изъяли три сервера, принадлежащие французскому активисту Aeris.
Aeris сообщил о случившемся в новостной рассылке организации Tor Project 15 мая и попросил коллег-разработчиков отозвать цифровые сертификаты изъятых серверов, использовавшихся в качестве выходных узлов Tor. По словам активиста, серверы были изъяты в связи с заражением сетей одной из крупных французских компаний вымогательским ПО WannaCry 12 мая. Специалисты компании зарегистрировали весь исходящий во время атаки трафик и передали эти данные полиции.
C&C-сервер WannaCry находится в теневой части всемирной паутины в доменной зоне .onion. Aeris предполагает, что его серверы использовались в качестве посредников при подключении вредоноса к своему командно-контрольному серверу. Однако у полицейских очень мало шансов получить полезные сведения на основании анализа изъятых серверов, поскольку конфигурация большинства выходных узлов Tor предполагает регистрацию лишь очень незначительного количества данных.
Как отметил активист, на той же неделе во Франции загадочным образом исчезли еще 40 выходных узлов Tor. Пока неизвестно, является ли это совпадением, или серверы были изъяты сотрудниками правоохранительных органов в связи с атаками WannaCry.