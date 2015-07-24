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Организатор гонок будущего привлек $20 млн от WWE, владельца Formula 1 и других

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Организатор гонок будущего привлек $20 млн от WWE, владельца Formula 1 и других

Организатор дронрейсингу, Drone Racing League, привлек $20 млн в рамках Series B, в результате чего общая сумма инвестиций увеличилась до $32 млн. Инвесторами выступили: Liberty Media Corporation (владелец Formula 1), Lux Capital, World Wrestling Entertainment (WWE), Sky, Hearst Ventures, RSE Ventures, Lerer Hippeau Ventures и Courtside Ventures.


Ник Горбачевский, бывший исполнительный продюсер соревнований Tough Mudder, основал приватную компанию DRL в 2015 году, в январе 2016 года была создана лига, как единственная глобальная профессиональная компания, занимающаяся дронрейсингом, за свой первый сезон лига провела 5 профессиональных гонок. В 2017 году DRL проводит глобальную серию из шести гонок, World Championship Allianz, которая будет транслироваться по ESPN, Sky Sports, ProSiebenSat.1 Media SE, Disney XD, OSN и другим широковещательным каналам по всему миру.


Компания сама разрабатывает дронов которые берут участие в соревнованию, тем самым, обеспечивает стандартизация оборудования. В начале этого года компания Drone Racing League представила квадрокоптера DRL 3 для сезона 2017, этот дрон более крепкий, маневренный и быстрый за своих предшественников, дрон может достигать скорости более 145 км/ч. Участники (пилоты) управляют дронамы при помощи контроллера (состоит из двух джойстиков) и одевают устройство VR, которое транслирует изображение с камеры дрона.


Ранее в этом месяце Drone Racing League объявила о партнерстве с Amazon Prime Video «The Grand Tour» в рамках своего чемпионату 2017 Allianz World Championship Race в Лондоне, которая состоится во вторник, 13 июня.



«Мы невероятно гордимся тем, что объявили о новых партнерах и инвесторах, которые присоединились к DRL, чтобы укрепить дронрейсинг, как спорта будущего», - сказал Ник Горбачевский, генеральный директор и основатель DRL. «За последние полтора года мы взяли на себя обязательство создать технологическую компанию, которая сможет охватить воображение новых любителей спорта по всему миру. Поддержка, которую мы поддерживаем от самых уважаемых брендов и инвесторов, помогает нам быстро достичь этой миссии».


У 2016 году DRL получил больше 75 млн поклонников, в том числе более 30 миллионов телезрителей и более 45 миллионов зрителей его цифрового контента.


https://text.ru/antiplagiat/593ef8e9686dd

Специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 01:17.
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