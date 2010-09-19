CrowdFlower привлек $20 млн для интеллектуальной платформы машинного обучения

Стартап CrowdFlower, базирующийся в Сан-Франциско (штат Калифорния) и создавший платформу для научных данных и глубокого машинного обучения, привлек 20 миллионов долларов венчурных инвестиций.
Текущий инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Industry Ventures. Кроме того, в данном финансировании участвовал новый инвестор Salesforce Ventures и действующие инвесторы Canvas Ventures, Microsoft Ventures и Trinity Ventures.
Полученные средства компания планирует использовать для расширения функциональных возможностей своей платформы, продолжения интеграции других технологий машинного обучения, масштабирования своей деятельности путем найма новых специалистов по научным данным, экспертов по компьютерному обучению, инженеров, менеджеров по работе с клиентами и специалистов по продажам и маркетингу.
Возглавляемая генеральным директором компании Робином Бордоли, CrowdFlower представляет собой платформу, основанную на искусственном интеллекте и предназначенную для создания персонализированных учебных материалов для различных систем машинного обучения, а также для автоматизации всевозможных бизнес-процессов с помощью интегрированных рабочих циклов.
Программная платформа компании поддерживает широкий ассортимент вариантов своего использования, в том числе беспилотные автомобили, интеллектуальные персональные помощники, маркировку медицинских изображений, каталогизацию разного контента, всестороннюю поддержку клиентов, информацию о социальных данных, обогащение CRM-данных, каталогизацию продуктов и релевантный поиск.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/06/crowd...n-funding.html
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