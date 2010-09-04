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Сотрудник Qualcomm проговорился об особенностях Snapdragon 845

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Сотрудник Qualcomm проговорился об особенностях Snapdragon 845

О находящемся в разработке процессоре нового поколения Qualcomm Snapdragon 845 с каждым днём известно всё больше. Мы уже знаем, что чипсет получит восемь ядер: четыре ARM Cortex-A75 и четыре ARM Cortex-A53. Кроме того, много разговоров ходит о том, в каком именно девайсе дебютирует процессор. Согласно ранним отчётам, Qualcomm вела переговоры с LG, что позволяет предположить наличие Snapdragon 845 в основе LG G7. Ну а совсем недавно обрёл почву один из самых популярных слухов, касающихся нового чипсета.


Старший инженер Qualcomm на своей странице в Linkedin обмолвился о том, что в данный момент компания работает над включением модема X20 LTE в процессор Snapdragon 845. Модем поддерживает LTE Cat. 18, что позволяет ему работать со скоростью загрузки в сотовых сетях до 1,2 Гбит/с, а 10-нм техпроцесс FinFET и использование агрегации несущих частот 2x20 МГц (радиочастоты FDD и TDD) обеспечивают скорость передачи данных до 150 Мбит/с.



По заверениям Qualcomm, модем X20 LTE разработан с учётом 5G и поспособствует продвижению этой технологии. Некоторые производители получили на руки образцы Snapdragon 845, из чего следует, что процессор выйдет на рынок уже в 2018 году.

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Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 01:02.
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