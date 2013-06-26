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Слив схемы стоимостью 5000 рублей
Здравствуйте!
В связи с тем, что на данный форум я заявился совсем недавно, мне навеяла мысль слить одну из работоспособных тем, дабы привнести хорошее.
Однажды, сидя ночью на одном форуме, наткнулся на интересную тему по продаже мануала - купил, с боязнью. Но чтобы заработать, понятное дело нужно сначала вложить. Я потратил 2000 рублей и получил вот такую сумму - http: // hkar .ru /Gd5G
Делюсь схемой за реферальные. Пока тема работает - пользуйтесь. Так же, в самом мануале описано, как проверить работоспособность схемы.
Поэтому, без хайда и прочей чепухи даю ссылку на скачивание https ://m. sendspace .com /file/04c9a0
Пожалуйста, в мануале переходите по реферальной ссылке, с Вас ничего не убудет!