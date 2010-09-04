ПриватБанк подключился к местным программ энергоэффективности «Теплые кредиты»

ПриватБанк подключился к региональным программам энергоэффективности для ОСМД, в рамках которых объединения жильцов могут удешевить кредит на нужды своего дома, получив компенсацию по кредиту. Как сообщили в банке, на сегодня, кроме государственных, в Украине работает 129 региональных программ энергоэффективности. К государственной программе активно подключаются области, города и даже некоторые села.
Так, сегодня ОСМД может с помощью ПриватБанка получить компенсацию части кредита от государства – до 40% стоимости (при наличии получателей субсидий – до 70%), а также дополнительно компенсации от областных и местных программ. Участие сразу в трех программах значительно удешевляет кредит.
Напомним, что в этом году ПриватБанк впервые стал партнером государственной программы «Теплые кредиты» для ОСМД, предлагая самые низкие среди банков ставки кредитования – до 18%, без дополнительных условий и скрытых комиссий. В рамках этой программы ОСМД смогут получить кредит до 2 млн грн со сроком погашения до 7 лет. Финансирование проектов энергоэффективности на 2017 год составит 400 млн грн.
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