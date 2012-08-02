Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,151 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Automattic стоимостью $ 1 млрд закрыл офис ипереводит всех сотрудников на дом

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:37
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,428
Благодарностей: 902
УГ: 6
КП: 0.412
подарки
Automattic стоимостью $ 1 млрд закрыл офис ипереводит всех сотрудников на дом
Стартап Automattic, который занимается разработкой системы WordPress для сайтов, принял необычное решение — закрыть офис в Сан-Франциско. Вместо этого сотрудники компании будут работать полный день из дома, кафе или любого другого места. По правде говоря, сотрудники так поступали и до этого. Поэтому генеральный директор Мэт Мюленвег решил поменять свой взгляд на невероятно красивый, но в основном пусто офис, и решил использовать деньги каким-нибудь лучшим способом.



Представитель компании Марк Армстронг рассказал Business Insider, что Automattic с самого начала строила удаленную систему работы, а офис был дополнительным местом для совместной работы и проведения мероприятий. Армстронг подтвердил, что в компании работает более 550 сотрудников и только около 30 из них живут в районе залива. Остальные же разбросаны по более чем 50 стран мира.

Компания Automattic прославилась благодаря нестандартному внедрению удаленной работы. Компания полностью настроена на такой тип сотрудничества: она предоставляет работникам щедрую оплату труда в домашних условиях, все встречи проводятся онлайн, а рабочие моменты обсуждаются в чатах. При необходимости компания оплачивает перелеты сотрудников для организации встреч. В какой-то момент Automattic начала нанимать людей с помощью онлайн-интервью, даже без очной встречи с кандидатами.

Тем не менее компания открыла официальный офис в Сан-Франциско и содержала его на протяжении многих лет, пока в 2011 не пришлось его закрыть из-за небезопасности района. Затем офис переехал на новое место, в шикарное помещение площадью 14,250 квадратных футов, где каждый день находится около пяти сотрудников. Кроме того, Automattic перенесла ежегодную конференцию клиентов из Сан-Франциско в Филадельфию или Нэшвилл из-за высоких издержек города. Таким образом, в последние годы офис не использовался даже для официальных мероприятий.

Старые компании с большими группами работников, такие как Yahoo, IBM и Hewlett Packard не поощряют и даже запрещают удаленную работу в последние годы. Automattic рассматривается как антитеза. Стартап доказывает всем, что большая команда может работать и процветать на удаленной основе, если корпоративная этика этому соответствует.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:30
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Twitter закрыл свой офис в Берлине Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 1 09.03.2017 19:52
Топ-5 стартапов стоимостью более $1 млрд Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 5 21.01.2017 13:02
Диснейленд стоимостью $5,2 млрд открылся в Шанхае moskva Новости в мире финансов и инвестиций 10 20.06.2016 16:05
Два китайских стартапа проведут слияние стоимостью $15 млрд -amazonka- Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.10.2015 13:50
Boeing поставит Китаю 300 самолетов стоимостью $38 млрд CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 24.09.2015 13:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
На биткоин-бирже Cryptsy появятся цифровые доллары
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Leito
Срочно нужен кредит в размере 300wmz (0.3%в день)
От Leito в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Trapper77
platincoin.com - Platincoin
От Trapper77 в разделе «Мусорные МЛМ-проекты»
Аватар James Lebron
Погиб актер Андрей Панин
От James Lebron в разделе «Кино/Музыка»
Аватар Larson and Holz
Обзор ситуации на рынке от Larson & Holz
От Larson and Holz в разделе «Аналитика от компаний»
Аватар MonitoringFF
nordlove.top - Сезон Охоты
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
413,151
Тем
473,823
Сообщений
11,736,170

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube