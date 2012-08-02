Automattic стоимостью $ 1 млрд закрыл офис ипереводит всех сотрудников на дом

Стартап Automattic, который занимается разработкой системы WordPress для сайтов, принял необычное решение — закрыть офис в Сан-Франциско. Вместо этого сотрудники компании будут работать полный день из дома, кафе или любого другого места. По правде говоря, сотрудники так поступали и до этого. Поэтому генеральный директор Мэт Мюленвег решил поменять свой взгляд на невероятно красивый, но в основном пусто офис, и решил использовать деньги каким-нибудь лучшим способом.
Представитель компании Марк Армстронг рассказал Business Insider, что Automattic с самого начала строила удаленную систему работы, а офис был дополнительным местом для совместной работы и проведения мероприятий. Армстронг подтвердил, что в компании работает более 550 сотрудников и только около 30 из них живут в районе залива. Остальные же разбросаны по более чем 50 стран мира.
Компания Automattic прославилась благодаря нестандартному внедрению удаленной работы. Компания полностью настроена на такой тип сотрудничества: она предоставляет работникам щедрую оплату труда в домашних условиях, все встречи проводятся онлайн, а рабочие моменты обсуждаются в чатах. При необходимости компания оплачивает перелеты сотрудников для организации встреч. В какой-то момент Automattic начала нанимать людей с помощью онлайн-интервью, даже без очной встречи с кандидатами.
Тем не менее компания открыла официальный офис в Сан-Франциско и содержала его на протяжении многих лет, пока в 2011 не пришлось его закрыть из-за небезопасности района. Затем офис переехал на новое место, в шикарное помещение площадью 14,250 квадратных футов, где каждый день находится около пяти сотрудников. Кроме того, Automattic перенесла ежегодную конференцию клиентов из Сан-Франциско в Филадельфию или Нэшвилл из-за высоких издержек города. Таким образом, в последние годы офис не использовался даже для официальных мероприятий.
Старые компании с большими группами работников, такие как Yahoo, IBM и Hewlett Packard не поощряют и даже запрещают удаленную работу в последние годы. Automattic рассматривается как антитеза. Стартап доказывает всем, что большая команда может работать и процветать на удаленной основе, если корпоративная этика этому соответствует.
Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%