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Orange Digital Ventures инвестирует €50 млн в африканские стартапы

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Orange Digital Ventures инвестирует €50 млн в африканские стартапы

Orange Digital Ventures, инвестиционный фонд французского телекоммуникационного гиганта Orange, запускает новую инвестиционную программу, ориентированную на Африку, стоимостью 50 миллионов евро для стартапов.

Инвестиционное подразделение, которое будет возглавлять команда в Дакаре будет создано в сентябре и будет фокусироваться на финтех, IoT, энергетике и здоровье. Подразделение будет инвестировать в стартапы, которые занимаются проблемами в Африке.

Согласно подсчетам Orange, один из десяти африканских жителей является клиентом Orange. В настоящее время оператор развертывает ряд инновационных программ в африканских странах, включая Кот-д'Ивуар, Камерун, Сенегал и Иорданию.

"С самого начала в Orange Digital Ventures новые услуги и бизнес-модели в Африке стали одной из приоритетных инвестиционных тем нашего корпоративного венчурного бизнеса", - заявил Пьер Лует, председатель Orange Digital Ventures. "Мы хотим создать африканскую цифровую экосистему, которая нужна здесь, возможно, даже больше, чем где-либо еще."

Парижская компания ранее уже инвестировала в Actility, Monzo и Wynd.




Перевод специально для mmgp.ru
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