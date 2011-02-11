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Мэр Лондона объявляет о запуске инкубатора чистых технологий объемом £1,6 млн.

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Мэр Лондона объявляет о запуске инкубатора чистых технологий объемом £1,6 млн.

Мэр Лондона Садик Хан объявил о создании технологического инкубатора, нацеленного на создание новой группы стартапов в столице Великобритании, которые будут содействовать развитию экологически чистых продуктов, направленных на устранение причин и последствий изменения климата.

Мэр хочет, чтобы среди вопросов, которые будут решать новые технологии, были проблемы загрязнения воздуха, жилья и транспорта. Качество воздуха в Лондоне является предметов не очень лестных заголовков в течение многих лет и борьба с загрязнением воздуха - это область, которой Хан пообещал приоритетное внимание в качестве мэра.

"Потенциал передовых технологий для решения множества социальных, экономических и экологических проблем неисчерпаем. От загрязнения воздуха и изменения климата до проблем жилья и транспорта новые технологии и наука о данных будут в центре долгосрочных решений городских проблем", - сказал Хан в своем заявлении.

Инкубатор на 1,6 миллионов фунтов стерлингов, который называется Better Futures и частично финансируется Европейским фондом регионального развития, будет поддерживать 100 предприятий малого бизнеса в Лондоне в области чистых технологий, предоставляя опыт и поддержку в управлении, доступ к совместному рабочему пространству, помощь в сфере маркетинга, цепи поставок и разработке продуктов.

Некоторым из стартапов также будет предложено сотрудничество в области исследований с Imperial College London, являющимся одной из партнерских организаций этой инициативы, через Центр инноваций в области чистых технологий, целью которого является поддержка развития новой экономики. Бизнес-инкубатор Sustainable Bridges является еще одним партнером проекта.

Пока неясно, когда инкубатор начнет принимать заявки от стартапов, а также в течение какого периода времени деньги будут распределены среди успешных претендентов.

Помимо стремления к развитию стартапов в сфере чистых технологий, проект Better Futures будет также нацелен на предприятия с поддержкой:

- 50 субъектов в области разработки инноваций, которые могут сэкономить выбросы парниковых газов;

- 25 субъектов в области разработки и внедрения новых экологически чистых продуктов;

- 10 субъектов с инновациями, которые должны быть опробованы в рамках программы.

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Метки
инкубатор, лондон, стартапы, экология
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