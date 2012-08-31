Товарооборот между Россией и США может значительно вырасти по итогам года

Товарооборот между Россией и США с учетом текущей динамики его роста в первом квартале может значительно увеличиться, заявил журналистам в кулуарах страновой конференции организаций российских соотечественников в Российском центре культуры и науки в Вашингтоне торговый представитель РФ в США Александр Стадник.
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"Итоги первого квартала этого года свидетельствуют, что наш товарооборот набирает хорошие темпы роста. Темпы роста уже 30% и более по отношению к предыдущему периоду. А это дает основание полагать, что бизнес-активность повышается", —
пояснил он.
"Заглядывать в конец года сложно, конечно, но с учетом тех тенденций, с учетом стабилизации цен, в том числе и на товары, которые зависят от цен на нефть и газ, все-таки результаты будут более значительными, чем по итогам прошлого года", — добавил он.
Торгпред уточнил, что речь идет не только о росте российского экспорта, но и американского импорта.
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"И, кстати говоря, еще больше основания для этих надежд дает участие американских компаний в Петербургском экономическом форуме, когда более 30% от иностранных участников были американцы. Если я не ошибаюсь, было 144 американских фирм из всего 516 компаний", —
отмечает Стадник.
По его словам, это говорит о том, что американский бизнес заинтересован в России.
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"И, наверное, все-таки Россия занимает в их бизнес-планах достойное место", —
добавил он.
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"Все это говорит о том, что мы постепенно выходим на докризисный уровень, есть основания на сегодня полагать, что показатели по итогам года будут заметно лучше", —
резюмировал торгпред.