Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,145 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартовало ICO сериала о блокчейне «Миссия на 21 миллион»

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:45
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,132
Благодарностей: 768
УГ: 15
КП: 0.313
подарки
Стартовало ICO сериала о блокчейне «Миссия на 21 миллион»
Сегодня, 12 июня, стартовал краудсейл сериала о блокчейне под названием The 21 Million Mission.

На сайте проекта сообщается, что сериал представляет собой экшн с элементами триллера, который будет повествовать о биткоине, “противостоянии правительству и банкам” и “угрозе апокалипсиса”. Ожидается, что первый сезон сериала будет состоять из пяти-шести 45-минутных эпизодов.

Организатором ICO выступает стартап 21Million Project. По мнению авторов проекта, традиционная модель инвестирования в киноиндустрию совершенно невыгодна для мелких инвесторов, поскольку львиная доля прибыли распределяется среди множества посредников.

Создатели проекта обещают, что среди владельцев токенов 21MCoin, выпущенных на блокчейне Ethereum, будет распределяться 100% поступлений от роялти и других доходов от кинопродукции. Авторы проекта считают, что новый, децентрализованный подход является более справедливым, прозрачным и дает возможность широкому кругу кинолюбителей стать инвесторами.

Напомним, 10 октября 2016 года на в Youtube стартовал еженедельный сериал «Переворот в доверии: биткоин и блокчейн». Также в прошлом году компания Bitfilm Production начала съемки анимационного шоу о биткоине «Капитан Дракин».

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для Moto X Style стартовало тестирование Android 7.0 bizneser Новости технологий и интернета 0 19.03.2017 12:40
В IBM стартовало крупнейшее сокращение штатов в истории Gannibal Barka Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.03.2016 17:38
Льготное автокредитование стартовало с 1 апреля seter Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.04.2015 11:20
Продам сайт сериала TiP@H Сайты 14 23.02.2010 03:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар nachalo
kuban-bux.ru - акция 1 рубль за регу, до 1 июля
От nachalo в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Alyery
PerpetualShares - www.perpetualshares.biz
От Alyery в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Творец
Эксперты Bloomberg назвали лидеров по экономическому росту в 2015 году
От Творец в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар DaTre
Продам HYIP Monitor In-Vesto.com
От DaTre в разделе «Архив»
Аватар DepecheM
Власть придумала, как заставить россиян застраховать жилье
От DepecheM в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар lannna
Регулятором рынка энергетики Украины назначен 24-летний "конфетный" менеджер с Москвы
От lannna в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,145
Тем
473,811
Сообщений
11,735,867

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube