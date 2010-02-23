Стартовало ICO сериала о блокчейне «Миссия на 21 миллион»

Сегодня, 12 июня, стартовал краудсейл сериала о блокчейне под названием The 21 Million Mission.
На сайте проекта сообщается, что сериал представляет собой экшн с элементами триллера, который будет повествовать о биткоине, “противостоянии правительству и банкам” и “угрозе апокалипсиса”. Ожидается, что первый сезон сериала будет состоять из пяти-шести 45-минутных эпизодов.
Организатором ICO выступает стартап 21Million Project. По мнению авторов проекта, традиционная модель инвестирования в киноиндустрию совершенно невыгодна для мелких инвесторов, поскольку львиная доля прибыли распределяется среди множества посредников.
Создатели проекта обещают, что среди владельцев токенов 21MCoin, выпущенных на блокчейне Ethereum, будет распределяться 100% поступлений от роялти и других доходов от кинопродукции. Авторы проекта считают, что новый, децентрализованный подход является более справедливым, прозрачным и дает возможность широкому кругу кинолюбителей стать инвесторами.
Напомним, 10 октября 2016 года на в Youtube стартовал еженедельный сериал «Переворот в доверии: биткоин и блокчейн». Также в прошлом году компания Bitfilm Production начала съемки анимационного шоу о биткоине «Капитан Дракин».