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На рынок вышел серьезный конкурент для PayPal и Square Cash

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На рынок вышел серьезный конкурент для PayPal и Square Cash

Конкурент PayPal, платежная сеть Zelle, запускается на рынке и теперь будет доступна в банковских приложениях более 30 финансовых учреждений.
С помощью Zelle переслать средства с одного банковского счета на другой можно в течение нескольких минут, используя всего лишь адрес электронной почты или номер мобильного телефона получателя.

Банк Америки, US Bank и Wells Fargo уже интегрировали некоторые функции Zelle в свои банковские приложения и в прошлом году обработали транзакции на сумму 55 млрд долларов, что более чем вдвое превышает объемы конкурирующей сети Venmo.

Поэтапный запуск Zelle запланирован на следующие 12 месяцев. В итоге Zelle будет интегрирована в мобильные банковские приложения 86 млн потребителей.

Zelle была разработана платежной сетью Early Warning Services, которая находится в управлении крупнейших банков США, в том числе JPMorgan Chase, Citi, Bank of America и др. Авторы проекта уверены, что сервис сможет конкурировать с Venmo (принадлежит PayPal) и Square Cash.

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новости, платежная система
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