Швейцарский гостиничный оператор откроет в Украине 12 бюджетных гостиниц

Компания DBI Hotels&Resorts готова инвестировать $70-80 млн. в развитие сети бюджетных гостиниц по Украине. Реализовать данный план гостиничный оператор полного цикла DBI Hotels&Resorts намерен совместно с группой компаний "DeVision". Сообщается, что 60% этих гостиниц будут работать под брендом оператора Whyndam Hotel Group – "Super 8".
Как отметил операционный директор DBI Hotels&Resorts Иранта Дюваж, планируется также использовать собственный бренд компании, "Moi by DBI", который сегодня является хорошим решением для бюджетных отелей на рынке.
Дмитрий Буряк, владелец DBI Hotels&Resorts, добавил, что новые гостиницы, предполагающие европейский уровень обслуживания, будут открыты в Днепре, Харькове, Житомире, Кривом Рогу и Кропивницком.
Генеральный директор ГК "DeVision" Геннадий Жуков уточнил, что часть запланированных гостиниц планируется построить с нуля, а инвестиции в один объект составят $12-30 млн. в зависимости от формата. А некоторые здания будут подвергнуты реконструкции. В результате общий объем инвестиций составит не более $70-80 млн. Для реализации проекта уже привлечены швейцарские партнеры, а также подписаны договоры о сотрудничестве с несколькими инвестиционными фондами.
DBI Hotels&Resorts с главным офисом в Швейцарии была создана в 2016 году. Ее основателям является владелец гостиницы Ramada Encore (Киев) Дмитрий Буряк. Компания специализируется на разработке концепции и бизнес-плана гостиниц (в основном, бюджетного и среднего сегментов), их управлении, аудите операционной деятельности и обучении персонала.
Американская Whyndam Hotel Group, созданная в 2006 году, является одним из крупных гостиничных операторов в мире. Она управляет более 8 тыс. гостиниц.
Источник
.