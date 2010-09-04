Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,145 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

IFC планирует в текущем году привлечь для украинских проектов примерно $250 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:18
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 11,806
Благодарностей: 2,309
УГ: 6
КП: 0.102
подарки
награды Волшебный горшочек 
IFC планирует в текущем году привлечь для украинских проектов примерно $250 млн

Джейсон Пеллмар, который недавно занял должность руководителя регионального офиса IFC в Беларуси и Украине, подчеркнул, что заявленная сумма существенно превышает показатель 2016 года/

По словам Джейсона Пеллмара, в течение ближайших трех-четырех месяцев финансовая корпорация рассчитывает инвестировать и мобилизовать финансирование в размере около $150 млн. на поддержку новых проектов и новых клиентов. По итогам за 2017 год IFC планирует выйти общий объем инвестирования в размере $250 млн.

IFC считает Украину важной страной в регионе. Сейчас украинская экономика постепенно восстанавливается и, соответственно, появляется все больше проектов, в которых корпорация заинтересована в качестве инвестора, так как они важны для долгосрочного роста и развития страны.

Как пример, руководитель регионального офиса привел подписанное в марте этого года соглашение о предоставлении $37 млн. строящемуся зерновому терминалу MV Cargo. Он также заметил, что зачастую спрос на рынке определяет объемы и особенности проектов IFC. В связи с этим последние несколько лет корпорация была сосредоточена на поддержке существующих клиентов, таких как Райффайзен банк Аваль и Bayer, "Астарта" и "Нива Переяславщины". В этот период на рынке наибольшим спросом пользовалось короткое финансирование и на продукты, которые позволяют разделить риски. Однако IFC считается скорее долгосрочным инвестором.

Джейсон Пеллмар напомнил, что в общей сложности IFC инвестировала в Украине свыше $3,2 млрд. в 90 проектов в разных секторах экономики.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвестблоги в одном месте!|Уникальный инвестиционный блог, лучшие проекты - e-invest.biz|Автообмен Bitcoin, Perfect Money, Payeer, NixMoney и Яндекс.Деньги по лучшему курсу|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
инвестиции
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:59
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как в текущем году будет дорожать жизнь в Украине Arise Новости в мире финансов и инвестиций 2 17.02.2017 18:41
Ощадбанк откроет 100 новых отделений в текущем году bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 14.01.2017 13:19
Связной Банк планирует привлечь внешнего инвестора в 2015 году ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 2 10.07.2015 02:17
НБУ: Монетарная база в текущем году вырастет на 100 млрд грн Bayan4eg Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.02.2015 09:51
Киев планирует в 2014 году привлечь $10,7 млрд внешней помощи Jerigon Политика и экономика 3 05.09.2014 19:34

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Peugeot готов купить Opel, чтобы стать крупнейшим автопроизводителем в Европе
От Arise в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Seovin
Webmoney кредиты от credit.WMPRO.cc
От Seovin в разделе «Кредитные сервисы»
Аватар dengov
Минфин хочет повысить налог для малого бизнеса
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Иностранные стартапы, которые можно реализовать в России
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Центральный депозитарий ценных бумаг России тестирует блокчейн
От Alex077 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар LSasha
Данные о покупках будут поступать онлайн из кассовых аппаратов в ФНС
От LSasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
413,145
Тем
473,811
Сообщений
11,735,867

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube