IFC планирует в текущем году привлечь для украинских проектов примерно $250 млн

Джейсон Пеллмар, который недавно занял должность руководителя регионального офиса IFC в Беларуси и Украине, подчеркнул, что заявленная сумма существенно превышает показатель 2016 года/
По словам Джейсона Пеллмара, в течение ближайших трех-четырех месяцев финансовая корпорация рассчитывает инвестировать и мобилизовать финансирование в размере около $150 млн. на поддержку новых проектов и новых клиентов. По итогам за 2017 год IFC планирует выйти общий объем инвестирования в размере $250 млн.
IFC считает Украину важной страной в регионе. Сейчас украинская экономика постепенно восстанавливается и, соответственно, появляется все больше проектов, в которых корпорация заинтересована в качестве инвестора, так как они важны для долгосрочного роста и развития страны.
Как пример, руководитель регионального офиса привел подписанное в марте этого года соглашение о предоставлении $37 млн. строящемуся зерновому терминалу MV Cargo. Он также заметил, что зачастую спрос на рынке определяет объемы и особенности проектов IFC. В связи с этим последние несколько лет корпорация была сосредоточена на поддержке существующих клиентов, таких как Райффайзен банк Аваль и Bayer, "Астарта" и "Нива Переяславщины". В этот период на рынке наибольшим спросом пользовалось короткое финансирование и на продукты, которые позволяют разделить риски. Однако IFC считается скорее долгосрочным инвестором.
Джейсон Пеллмар напомнил, что в общей сложности IFC инвестировала в Украине свыше $3,2 млрд. в 90 проектов в разных секторах экономики.
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