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Директор по маркетингу Google не будет инвестировать в Биткоин

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Директор по маркетингу Google не будет инвестировать в Биткоин

Директор по маркетингу в компании Google не будет инвестировать в Биткоин

Рэймонд Курцвейл, директор по маркетингу в компании Google, широко известен своими точными прогнозами. Выступая на конференции Exponential Finance, говорил о том, что криптовалюты должны преодолеть все границы и, возможно, заменить национальные валюты. Однако, он сомневается, что Биткоин будет достойной заменой. Об этом сообщает CoinDesk.

Цитата:
«В конечном счете, люди должны быть уверены в криптовалюте, а Биткоин увы не продемонстрировал этого. У него был хороший год, но до этого было много взлетов и шокирующих падений», —
заявил Курцвейл.

По сравнению с прошлым годом цена Биткоина увеличилась с $ 580 до почти $ 3000. В феврале этого года криптовалюта превысила трехлетний рекорд, преодолев отметку $ 1165, и продолжает регулярно то расти, то падать в цене более чем на $ 100 за час, а то и теряет сотни долларов в день.

По словам Курцвейла, который получил репутацию «футуриста» за свои сверхъестественные прогнозы, такая несогласованность подрывает ценность криптовалюты, как валюты в целом. Он подчеркнул , что более широкое распространение Биткоина происходит не из-за сложности его алгоритма, а именно из-за его исторической надежности.

Цитата:
«Нет причин, по которым валюты должны быть связаны с конкретными национальными границами и правительствами. Однако валюты, такие как доллар, обеспечили разумную стабильность, Биткоин её не имеет. Я бы не вложил в него деньги», —
сказал он.

Несмотря на скептицизм Курцвейла к Биткоину, как к валюте, он выразил заинтересованность в возможности того, что технология блокчейн в конечном итоге может быть принята правительствами разных стран.

«Большая прозрачность» и контроль за процессом создания криптовалюты может в конечном итоге привести к переосмыслению того, как страны отслеживают свои собственные валюты.

Цитата:
«Необходимо обеспечение большей прозрачности, а блокчейн – это именно то, что нужно. И эта технология легко может быть применима к ведущими национальным валютами, таким как доллар США», —
заключил Рэймонд Курцвейл.

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