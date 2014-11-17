Carma Therapeutics привлек инвестиции для развития адаптивной клеточной иммунотерапии

Carma Therapeutics Inc., находящаяся в Филадельфии (Пенсильвания, США) биотехнологическая компания, работающая в области клеточной иммунотерапии, получила финансирование, сумма которого не афишируется. Раунд возглавили AbbVie Ventures и HealthCap при участии Grazia Equity и IP Group Inc.
Компания намерена использовать полученные средства для ускорения разработки своего первого продукта CARMA-0508, адаптивной клеточной иммунотерапии с использованием макрофагов химерного антигенного рецептора (CARMA) для лечения метастатических солидных опухолей.
Основанная доктором медицинских наук, доцентом онко-гематологии в медицинской школе Перельмана университета Пенсильвании Сааром Гиллом и кандидатом наук в отделе системной фармакологии и трансляционной терапии университета Пенсильвании Майклом Кличинским, компания Carma Therapeutics строит систему программ по борьбе с раком на основе собственной платформы CARMA, сочетающей воздействие на химерный антигенный рецептор с помощью макрофагов для борьбы с солидными опухолями.
Во главе с исполнительным председателем Брюсом Пикоком, который имеет богатый опыт успешной работы в области биотехнологий с компаниями Centocor и Cephalon, компания Carma Therapeutics создана на базе инновационных технологий Центра клеточной иммунотерапии университета Пенсильвании и вышла из лаборатории Гилла.
В настоящее время компания планирует расширить команду и в качестве главного приоритета - цель найти генерального директора.
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Специально для mmgp.ru