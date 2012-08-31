Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Платформа BnkToTheFuture предупредила о наличии фишингового сайта

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Платформа BnkToTheFuture предупредила о наличии фишингового сайта
Инвестиционная платформа BnkToTheFuture заявила, что не имеет никакого отношения к “зеркалу” сайта в доменной зоне .world. Об этом компания сообщила в твиттере.

Цитата:
http://BnkToTheFuture.world — мошенник, притворяющийся нами. Мы расположены по адресам http://BnkToTheFuture.com и http://BankToTheFuture.com. Не переходите на .world”
Платформа BnkToTheFuture известна проведением ряда успешных инвестиционных раундов финансирования, в результате которых известные компании, включая BitPay, BitPesa, Uphold и ShapeShift привлекли значительные объемы инвестиций.

Напомним, в начале 2017 года пользователи популярного биткоин-кошелька Blockchain.info массово получали поддельные электронные письма о «необходимости повторной аутентификации».

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Анна Чернобай на форуме  
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