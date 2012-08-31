Платформа BnkToTheFuture предупредила о наличии фишингового сайта

Инвестиционная платформа BnkToTheFuture заявила, что не имеет никакого отношения к “зеркалу” сайта в доменной зоне .world. Об этом компания сообщила в твиттере.
Платформа BnkToTheFuture известна проведением ряда успешных инвестиционных раундов финансирования, в результате которых известные компании, включая BitPay, BitPesa, Uphold и ShapeShift привлекли значительные объемы инвестиций.
Напомним, в начале 2017 года пользователи популярного биткоин-кошелька Blockchain.info массово получали поддельные электронные письма о «необходимости повторной аутентификации».