Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,137 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Биржа BitPrime продемонстрировала беспрецедентный рост менее чем за 3 месяца

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Биржи, на которых происходит торговля криптовалютами.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:58
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,129
Благодарностей: 767
УГ: 15
КП: 0.313
подарки
Биржа BitPrime продемонстрировала беспрецедентный рост менее чем за 3 месяца

BitPrime, криптовалютная платформа из Новой Зеландии трех месяцев отроду, добилась беспрецедентного роста, обработав транзакции на сумму свыше 600 000 $ менее чем за квартал.

BitPrime уже успела стать одной из самых популярных криптовалютных платформ в Новой Зеландии. В отличие от других игроков на рынке, она единственная позволяет своим клиентам напрямую обменивать пары криптовалют, отличных от биткойна, на фиат – новозеландские доллары. Другие биржевые платформы в регионе требуют от пользователя сначала приобрести биткойны, а затем уже преобразовывать их в альткойны.

Учитывая феноменальный рост цен на эфир, классический эфир, лайткойн и другие альткойны, BitPrime стал фаворитом среди членов криптосообщества Новой Зеландии.

Однако запустить в стране криптовалютный бизнес оказалось весьма непросто. Основатель BitPrime Джефф Палмер сообщал о трудностях, с которыми он столкнулся, пытаясь открыть банковский счет для компании. Однако, справившись со всеми препятствиями, BitPrime сумела выйти на рынок и провести через себя более 600 000 $.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
bit prime - bitprime.biz all-hyips Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 128 21.02.2017 18:29
$100 за срок менее чем за 2 месяца Kenny1989 Бинарные опционы 10 13.11.2015 08:02
IKEA продемонстрировала, как будет выглядеть кухня будущего O.Andru Новости технологий и интернета 3 26.05.2015 13:19
Lockheed Martin продемонстрировала результаты испытания лазерной пушки Smirnov Nikolay Новости технологий и интернета 0 07.03.2015 18:38
Ищу инвестора (партнера) в стартап 510.000 руб. окупаемость менее 3 менее 3-х месяцев spz7 Архив: Инвестирование в стартапы 0 11.07.2011 14:45

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kamol_mix
Выручка Mail.Ru Group выросла на 7,3%
От kamol_mix в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар gurikov3
LitecoinDark
От gurikov3 в разделе «Другие криптовалюты»
Аватар TheGOLDskull
maxoilcapital - maxoilcapital.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Максимм
Инвестирование в жилье в Сочи
От Максимм в разделе «Недвижимость»
Аватар Марсель Шарафиев
Нефть дорожает второй день на ожиданиях снижения запасов в США
От Марсель Шарафиев в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Стратегия ставок от Александр Е
От Александр Е в разделе «Системы и стратегии»
.     
Пользователей
413,137
Тем
473,797
Сообщений
11,735,483

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube