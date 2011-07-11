Биржа BitPrime продемонстрировала беспрецедентный рост менее чем за 3 месяца

BitPrime, криптовалютная платформа из Новой Зеландии трех месяцев отроду, добилась беспрецедентного роста, обработав транзакции на сумму свыше 600 000 $ менее чем за квартал.
BitPrime уже успела стать одной из самых популярных криптовалютных платформ в Новой Зеландии. В отличие от других игроков на рынке, она единственная позволяет своим клиентам напрямую обменивать пары криптовалют, отличных от биткойна, на фиат – новозеландские доллары. Другие биржевые платформы в регионе требуют от пользователя сначала приобрести биткойны, а затем уже преобразовывать их в альткойны.
Учитывая феноменальный рост цен на эфир, классический эфир, лайткойн и другие альткойны, BitPrime стал фаворитом среди членов криптосообщества Новой Зеландии.
Однако запустить в стране криптовалютный бизнес оказалось весьма непросто. Основатель BitPrime Джефф Палмер сообщал о трудностях, с которыми он столкнулся, пытаясь открыть банковский счет для компании. Однако, справившись со всеми препятствиями, BitPrime сумела выйти на рынок и провести через себя более 600 000 $.