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В понедельник акции General Electric выросли на 4,7%

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В понедельник акции General Electric выросли на 4,7%
Джон Флэннири заменит главного исполнительного директора General Electric Джеффа Иммельта. Раньше Флэннери занимал должность президента GE Healthcare, под руководством которого отдел здравоохранения кардинально изменился.



Как отмечал финансовый конгломерат Credit Suisse в начале этого месяца, инвесторы не видят четкое будущее GE. Аналитики заняли медвежью позицию на бирже на некоторое время, несмотря на многообещающие приобретения и новые продукты, которые добавили потенциал акциям компании. Под руководством Иммельта, акции GE упали на 26,4% с $ 39,66. Но несмотря на такие показатели, Иммельт взял под контроль компанию 7 сентября 2001 года, за несколько дней до террористических атак, а также провел компанию через финансовый кризис в 2008 году. Не все так печально — кризис снизил стоимость компании и 9 марта 2009 года акции стоили $ 7,06, а сегодня они торгуются на уровне $ 29,00.

По словам Лорен Томас с CNBC, смена генерального директора не является неожиданностью. Инвесторы недовольны положением дел и руководством Иммельта, который изо всех сил пытался наладить с ними связь в течение последние десяти лет. Флэннери сказал об Иммельте следующее: «Мне выпала честь провести последние 16 лет в компании под руководством Джеффа, одного из крупнейших лидеров бизнеса в наше время. Он изменил портфель GE, глобализировал компанию и создал видение будущего. При этом General Electric стала лидером в области цифрового и аддитивного производства».

Инвесторы должны тепло принять Флэннери. Он увеличил доходы и прибыль подразделение GE Healthcare будучи президентом и возглавляя бизнес компании в латинской Америке.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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