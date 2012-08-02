В понедельник акции General Electric выросли на 4,7%

Джон Флэннири заменит главного исполнительного директора General Electric Джеффа Иммельта. Раньше Флэннери занимал должность президента GE Healthcare, под руководством которого отдел здравоохранения кардинально изменился.
Как отмечал финансовый конгломерат Credit Suisse в начале этого месяца, инвесторы не видят четкое будущее GE. Аналитики заняли медвежью позицию на бирже на некоторое время, несмотря на многообещающие приобретения и новые продукты, которые добавили потенциал акциям компании. Под руководством Иммельта, акции GE упали на 26,4% с $ 39,66
. Но несмотря на такие показатели, Иммельт взял под контроль компанию 7 сентября 2001 года, за несколько дней до террористических атак, а также провел компанию через финансовый кризис в 2008 году. Не все так печально — кризис снизил стоимость компании и 9 марта 2009 года акции стоили $ 7,06, а сегодня они торгуются на уровне $ 29,00.
По словам Лорен Томас с CNBC, смена генерального директора не является неожиданностью. Инвесторы недовольны положением дел и руководством Иммельта, который изо всех сил пытался наладить с ними связь в течение последние десяти лет. Флэннери сказал об Иммельте следующее: «Мне выпала честь провести последние 16 лет в компании под руководством Джеффа, одного из крупнейших лидеров бизнеса в наше время. Он изменил портфель GE, глобализировал компанию и создал видение будущего. При этом General Electric стала лидером в области цифрового и аддитивного производства».
Инвесторы должны тепло принять Флэннери. Он увеличил доходы и прибыль подразделение GE Healthcare будучи президентом и возглавляя бизнес компании в латинской Америке.
Перевод специально для mmgp.ru
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