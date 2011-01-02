Обесценится ли криптовалюта, если станет цифровым товаром? майнинг криповалюты возможен, она всё же пользуется больше внутренним спросом, нежели внешним. Имеется в виду трейдинг на криптовалютных биржах. Криптовалюта в России тоже в недалёком будущем должна котироваться в группе цифрового товара, хотя многим пользователям это не по душе.





И вот сам собой напрашивается вопрос. Если альткоины станут официально считаться цифровым товаром, то как на это отреагирует курс криптовалют? Потеряют ли свою нынешнюю ценность форки? Выгодно ли будет в дальнейшем создавать личную ферму криптовалюты?



Как по мне, то я не считаю, что после этого события новости криптовалют известят нас о глобальном обесценивании крипты. Так как тогда все альткоины будут иметь приблизительно ту же самую ценность, что и древние картины, архитектурные произведения искусства и все предметы, относящиеся к антиквариату. Главное, пропиарить должным образом свой цифровой товар, тогда многочисленное количество пользователей пожелает купить криптовалюту в любом виде: монетах или картинках. Лишь бы только была возможность дальнейшей перепродажи своего приобретения.



И если так разобраться, то цифровой товар со временем даже дороже должен становиться, особенно, если он выпускается в единичном экземпляре, как это происходит с карточками венесуэльского лягушонка. Потому что в этом случае проявят интерес коллекционеры. Тогда товарную криптовалюту уже не только на торговых площадках бирж станут продавать, но и на всевозможных онлайн аукционах тоже. А там привыкли крупными суммами оперировать.



В завершение



Свою точку зрения относительно перехода криптовалюты в цифровой товар я высказала. Это сугубо моё личное мнение. Но я с удовольствием выслушаю все замечания и рассуждения на этот счёт. Как говорится, в дебатах рождается истина. И с этим не поспоришь никак. Или я не права? Предлагаю сообща обсудить данный вопрос: обесценится курс криптовалют, если последние будут товаром или нет?





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Систематически мониторя просторы рынка цифровых валют, можно отследить один нюанс: всё чаще создатели альткоинов посвящают новые монеты конкретным товарам или тесно привязывают форки к конкретным сервисам. Так предприниматели Венесуэлы создали рисунки с изображением популярного мультипликационного героя, и именно эти карточки являются уникальным альткойном. А коллектив браузерной игры привязал свою валюту к личным проектам. И хотявозможен, она всё же пользуется больше внутренним спросом, нежели внешним. Имеется в виду трейдинг на криптовалютных биржах.тоже в недалёком будущем должна котироваться в группе цифрового товара, хотя многим пользователям это не по душе.И вот сам собой напрашивается вопрос. Если альткоины станут официально считаться цифровым товаром, то как на это отреагирует? Потеряют ли свою нынешнюю ценность форки? Выгодно ли будет в дальнейшем создавать личную ферму криптовалюты?Как по мне, то я не считаю, что после этого событияизвестят нас о глобальном обесценивании крипты. Так как тогда все альткоины будут иметь приблизительно ту же самую ценность, что и древние картины, архитектурные произведения искусства и все предметы, относящиеся к антиквариату. Главное, пропиарить должным образом свой цифровой товар, тогда многочисленное количество пользователей пожелаетв любом виде: монетах или картинках. Лишь бы только была возможность дальнейшей перепродажи своего приобретения.И если так разобраться, то цифровой товар со временем даже дороже должен становиться, особенно, если он выпускается в единичном экземпляре, как это происходит с карточками венесуэльского лягушонка. Потому что в этом случае проявят интерес коллекционеры. Тогда товарную криптовалюту уже не только на торговых площадках бирж станут продавать, но и на всевозможных онлайн аукционах тоже. А там привыкли крупными суммами оперировать.Свою точку зрения относительно перехода криптовалюты в цифровой товар я высказала. Это сугубо моё личное мнение. Но я с удовольствием выслушаю все замечания и рассуждения на этот счёт. Как говорится, в дебатах рождается истина. И с этим не поспоришь никак. Или я не права? Предлагаю сообща обсудить данный вопрос: обесценится, если последние будут товаром или нет?------------------------

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