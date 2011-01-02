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Обесценится ли криптовалюта, если станет цифровым товаром?

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Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
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Старый Сегодня, 21:04
#1
Премиум-Бизнес-Леди
 
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Обесценится ли криптовалюта, если станет цифровым товаром?
Систематически мониторя просторы рынка цифровых валют, можно отследить один нюанс: всё чаще создатели альткоинов посвящают новые монеты конкретным товарам или тесно привязывают форки к конкретным сервисам. Так предприниматели Венесуэлы создали рисунки с изображением популярного мультипликационного героя, и именно эти карточки являются уникальным альткойном. А коллектив браузерной игры привязал свою валюту к личным проектам. И хотя майнинг криповалюты возможен, она всё же пользуется больше внутренним спросом, нежели внешним. Имеется в виду трейдинг на криптовалютных биржах. Криптовалюта в России тоже в недалёком будущем должна котироваться в группе цифрового товара, хотя многим пользователям это не по душе.


И вот сам собой напрашивается вопрос. Если альткоины станут официально считаться цифровым товаром, то как на это отреагирует курс криптовалют? Потеряют ли свою нынешнюю ценность форки? Выгодно ли будет в дальнейшем создавать личную ферму криптовалюты?

Как по мне, то я не считаю, что после этого события новости криптовалют известят нас о глобальном обесценивании крипты. Так как тогда все альткоины будут иметь приблизительно ту же самую ценность, что и древние картины, архитектурные произведения искусства и все предметы, относящиеся к антиквариату. Главное, пропиарить должным образом свой цифровой товар, тогда многочисленное количество пользователей пожелает купить криптовалюту в любом виде: монетах или картинках. Лишь бы только была возможность дальнейшей перепродажи своего приобретения.

И если так разобраться, то цифровой товар со временем даже дороже должен становиться, особенно, если он выпускается в единичном экземпляре, как это происходит с карточками венесуэльского лягушонка. Потому что в этом случае проявят интерес коллекционеры. Тогда товарную криптовалюту уже не только на торговых площадках бирж станут продавать, но и на всевозможных онлайн аукционах тоже. А там привыкли крупными суммами оперировать.

В завершение

Свою точку зрения относительно перехода криптовалюты в цифровой товар я высказала. Это сугубо моё личное мнение. Но я с удовольствием выслушаю все замечания и рассуждения на этот счёт. Как говорится, в дебатах рождается истина. И с этим не поспоришь никак. Или я не права? Предлагаю сообща обсудить данный вопрос: обесценится курс криптовалют, если последние будут товаром или нет?


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Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
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