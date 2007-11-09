legacy-kings.com - Legacy Kings

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Отшумели и канули в прошлое страшнейшие битвы за Великий Трон. Прошло и давно забыто время заговоров и кровопролитных сражений за Вселенскую Власть. Поросли травой и стёрлись из памяти имена Великих Героев и самых подлых предателей. Тьма окончательно повержена. Королевства объединились в Империю.
Наступила долгожданная Эра Всеобщего Благоденствия.
Наступил Мир, и нет больше былого Величия Семи Королевств и нескончаемой вражды между ними. Наступила дано забытая тихая мирная жизнь, при которой рыцарские мечи позабыли о горячей крови и бурных сражениях и доживали свой век спрятанные в ножнах. Всё тихо-мирно и, казалось бы, всё хорошо. Казалось бы, живи и радуйся, но….
Но невозможно навсегда забыть и избавиться от Наследия Королей.
Наследие Королей — это Зов Прошлого, который снова рождает интриги и никто, и ничто не может этому противостоять. Сегодня бывшие Королевства сплелись в новые Кланы. И снова в крови каждого кипит Зов Прошлого. И снова он вызывает безудержную энергию борьбы за превосходство и дикую жажду Вселенского Доминирования.
Снова, позабыв про честь, совесть, отдых и сон Кланы рвутся в непримиримый бой и с громадной энергией готовы плести интриги, шантажом и подкупом расчищать себе дорогу к Власти, и, как и прежде, способны вонзить нож в спину любому, кто встанет на их пути.
Все это НАСЛЕДИЕ КОРОЛЕЙ.
Дата старта –12 июня 2017 г
Планы
SMALL
Начисление процентов ежедневно 3 начисления 3.3% в день
110% за весь период
Минимальный депозит -10$
Максимальный депозит - 100$
MEDIUM
Начисление процентов каждые 12 часов
Всего 10 начислений по 2.2%
122% за весь период
Минимальный депозит - 30$
Максимальный депозит - 300$
]LARGE
Начисление процентов каждый час Всего 168 начислений по 0.21%
135% за весь период
Минимальный депозит - 50$
Максимальный депозит - 500$
The certificate was issued by Comodo. Write review of Comodo
The certificate will expire in 364 days. Remind me
The hostname (legacy-kings.com) is correctly listed in the certificate.
Common name: legacy-kings.com
SANs: legacy-kings.com
Valid from June 3, 2017 to June 4, 2018
Serial Number: 385a86f75aa58955a7fdee3cc1c3e1b4
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
Цитата:
Registrar Info
NameInternet Domain Service BS Corp.
Whois Serverwhois.internet.bs
Important Dates
Expires On2018-06-03
Registered On2017-06-03
Updated On2017-06-04
Name Servers ns1.legacy-kings.com
ns2.legacy-kings.com
Приятный дизайн и техника радует глаз, но как мы все знаем, работа зависит только от админа проекта.
А мне вот в основном не везет в таких и админы подобных проектов чаще всего оказываются жадными скамерюгами.
Ну я конечно же могу ошибаться и это вовсе не значит что здесь все будет плохо и все же проект для серьезных инвестиций явно не годится, так, зайти на короткий круг полтосом да хитраном, ну максимум рискнуть пройти пару кругов, да и то если дело нормально пойдет.
Шлачек короче тут, имхо.
Счет в PM верифицированный, страна Германия
Germany U13727439 offline legacy-kings.com
Открытая информации по счету U13727439 (legacy-kings.com)
Владелец аккаунта открыл следующую информацию для публичного просмотра
Создан 23.11.2016 ID пользователя скрыто
Имя Аккаунта legacy-kings.com ФИО скрыто
Тип Аккаунта Personal Normal Адрес скрыто
Кредитный статус Нормальный, нет задолженности по кредитам. Город скрыто
Рейтинг Trust Score 0.2 point(s) Страна скрыто
Верификация аккаунта Верифицирован Штат скрыто