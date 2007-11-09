Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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legacy-kings.com - Legacy Kings

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 20:58
#1
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 37,241
Благодарностей: 7,535
УГ: 6
КП: 0.210
подарки
legacy-kings.com - Legacy Kings
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.



Legacy Kings



Цитата:
Отшумели и канули в прошлое страшнейшие битвы за Великий Трон. Прошло и давно забыто время заговоров и кровопролитных сражений за Вселенскую Власть. Поросли травой и стёрлись из памяти имена Великих Героев и самых подлых предателей. Тьма окончательно повержена. Королевства объединились в Империю.
Наступила долгожданная Эра Всеобщего Благоденствия.
Наступил Мир, и нет больше былого Величия Семи Королевств и нескончаемой вражды между ними. Наступила дано забытая тихая мирная жизнь, при которой рыцарские мечи позабыли о горячей крови и бурных сражениях и доживали свой век спрятанные в ножнах. Всё тихо-мирно и, казалось бы, всё хорошо. Казалось бы, живи и радуйся, но….
Но невозможно навсегда забыть и избавиться от Наследия Королей.
Наследие Королей — это Зов Прошлого, который снова рождает интриги и никто, и ничто не может этому противостоять. Сегодня бывшие Королевства сплелись в новые Кланы. И снова в крови каждого кипит Зов Прошлого. И снова он вызывает безудержную энергию борьбы за превосходство и дикую жажду Вселенского Доминирования.
Снова, позабыв про честь, совесть, отдых и сон Кланы рвутся в непримиримый бой и с громадной энергией готовы плести интриги, шантажом и подкупом расчищать себе дорогу к Власти, и, как и прежде, способны вонзить нож в спину любому, кто встанет на их пути.
Все это НАСЛЕДИЕ КОРОЛЕЙ.
Дата старта –12 июня 2017 г

Планы



SMALL
Начисление процентов ежедневно
3 начисления 3.3% в день
110% за весь период
Минимальный депозит -10$
Максимальный депозит - 100$

MEDIUM
Начисление процентов каждые 12 часов
Всего 10 начислений по 2.2%
122% за весь период
Минимальный депозит - 30$
Максимальный депозит - 300$

]LARGE
Начисление процентов каждый час
Всего 168 начислений по 0.21%
135% за весь период
Минимальный депозит - 50$
Максимальный депозит - 500$

Депозит в конце срока

Реферальная программа– 5%
Выплаты: инстант
Платежные системы: AdvCash, Bitcoin, Perfect Money, PAYEER

Посмотреть проект

Вклад (листинг)–

12.06.17 17:51 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U13727439 from U17755**. Batch: 178984701. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 1, Knjaz.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Последний раз редактировалось Knjaz; Сегодня в 21:04.
Knjaz на форуме  
Старый Сегодня, 21:05
#2
HYIP.Observer
Премиум
 
Аватар InfernusZp
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Poland
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.11.2007
Сообщений: 6,415
Благодарностей: 1,160
УГ: 31
КП: 0.671
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: legacy-kings.com - Legacy Kings
Цитата:
The certificate was issued by Comodo. Write review of Comodo

The certificate will expire in 364 days. Remind me

The hostname (legacy-kings.com) is correctly listed in the certificate.
Common name: legacy-kings.com
SANs: legacy-kings.com
Valid from June 3, 2017 to June 4, 2018
Serial Number: 385a86f75aa58955a7fdee3cc1c3e1b4
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
Цитата:
Registrar Info
NameInternet Domain Service BS Corp.
Whois Serverwhois.internet.bs
Important Dates
Expires On2018-06-03
Registered On2017-06-03
Updated On2017-06-04
Name Servers
ns1.legacy-kings.com
ns2.legacy-kings.com
Приятный дизайн и техника радует глаз, но как мы все знаем, работа зависит только от админа проекта.
__________________
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InfernusZp на форуме  
Старый Сегодня, 21:06
#3
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 25,868
Благодарностей: 13,070
УГ: 28
КП: 0.359
подарки
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: legacy-kings.com - Legacy Kings
поскупился админко на защиту
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Vovan356 вне форума  
Старый Сегодня, 21:09
#4
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 7,751
Благодарностей: 3,850
УГ: 75
КП: 0.288
Re: legacy-kings.com - Legacy Kings
А мне вот в основном не везет в таких и админы подобных проектов чаще всего оказываются жадными скамерюгами.
Ну я конечно же могу ошибаться и это вовсе не значит что здесь все будет плохо и все же проект для серьезных инвестиций явно не годится, так, зайти на короткий круг полтосом да хитраном, ну максимум рискнуть пройти пару кругов, да и то если дело нормально пойдет.
Шлачек короче тут, имхо.
__________________
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Conqueror-V на форуме  
Старый Сегодня, 21:32
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 286
Благодарностей: 36
УГ: 4
КП: 0.000
Re: legacy-kings.com - Legacy Kings
Напомнил одного любителя красочного дизайна , тот был с мифологией, богами (Gods War).
Так он и недели вроде не отработал. Надеюсь, что ошибаюсь
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SSnug вне форума  
Старый Сегодня, 21:37
#6
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 8,366
Благодарностей: 4,152
УГ: 26
КП: 0.425
подарки
Re: legacy-kings.com - Legacy Kings
Цитата:
Сообщение от Knjaz Посмотреть сообщение
Начисление процентов каждый час
Всего 168 начислений по 0.21%
135% за весь период
Минимальный депозит - 50$
Короче админ предлагает скинуться по полтиннику на 7 дней, самый выгодный вклад 5% в день, но будет ли возврат депов

И название звучит как подержанное субару легаси
__________________
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Последний раз редактировалось Prext; Сегодня в 21:41.
Prext вне форума  
Старый Сегодня, 21:43
#7
Премиум
Премиум
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,570
Благодарностей: 1,764
УГ: 23
КП: 0.245
подарки
Re: legacy-kings.com - Legacy Kings
Счет в PM верифицированный, страна Германия
Germany U13727439 offline legacy-kings.com

Открытая информации по счету U13727439 (legacy-kings.com)

Владелец аккаунта открыл следующую информацию для публичного просмотра

Создан 23.11.2016 ID пользователя скрыто
Имя Аккаунта legacy-kings.com ФИО скрыто
Тип Аккаунта Personal Normal Адрес скрыто
Кредитный статус Нормальный, нет задолженности по кредитам. Город скрыто
Рейтинг Trust Score 0.2 point(s) Страна скрыто
Верификация аккаунта Верифицирован Штат скрыто
__________________
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veranika55 на форуме  
Старый Сегодня, 21:56
#8
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 37,241
Благодарностей: 7,535
УГ: 6
КП: 0.210
подарки
Автор темы Re: legacy-kings.com - Legacy Kings
Рефские + начисления инстантом

12.06.17 19:05 Receive Received Payment 2.92 USD from account U13727439 to account U17755**. Batch: 178990482. Memo: API Payment. Invoice 13, Knjaz.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Knjaz на форуме  
Старый Сегодня, 22:17
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.02.2016
Сообщений: 112
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Re: legacy-kings.com - Legacy Kings
Пожалуй войду в проект. Неплохой дизайн и планы норм.
__________________
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VitalikTank на форуме  
Старый Сегодня, 22:20
#10
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 3,784
Благодарностей: 1,837
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Re: legacy-kings.com - Legacy Kings
Цитата:
Сообщение от Conqueror-V Посмотреть сообщение
А мне вот в основном не везет в таких и админы подобных проектов чаще всего оказываются жадными скамерюгами.
Мне вот так же в таких не везёт! С чего бы это
***********************
Хотя битки не конвертирует в баксы-что плюс конечно же. Но я все равно не рискну! Удачи депнувшим!
__________________
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Aren на форуме  
Старый Сегодня, 22:22
#11
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.08.2013
Сообщений: 445
Благодарностей: 14
УГ: 0
КП: 0.000
Re: legacy-kings.com - Legacy Kings
Затестим

Статус Выполнена
Дата сегодня, 18:20
Платежная система AdvancedCashUSD
Сумма 10.000000
Счет отправителя
Batch-номер b19e8651-32b4-4603-89c3-64ae11872044
__________________
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jakobia на форуме  
Старый Сегодня, 22:23
#12
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 3,264
Благодарностей: 869
УГ: 7
КП: 0.035
подарки
Re: legacy-kings.com - Legacy Kings
Цитата:
Сообщение от SSnug Посмотреть сообщение
Напомнил одного любителя красочного дизайна , тот был с мифологией, богами (Gods War)
да есть сходство по дизайну, но по технике нет... думаю не он.
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ssergiuss на форуме  
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