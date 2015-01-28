HelloSign привлек $16 млн., для отмены необходимости подписывать документы на бумаге
HelloSign, платформа электронной подписи, привлекла $16 млн. от Foundry Group и Зака Коелиуса. Также в раунде участвовали Greylock Partners, Venture Partners и Тиен Зуо.
Хотя компания из Сан-Франциско существует примерно с 2010 года, это финансирование считается серией B, так как стартап привлекал небольшой внешний капитал. По мнению COO Уитни Бук для прибыльного бизнеса в этом «финансовом раунде не было необходимости». Однако компания рада присоединению Райана Макинтайра из Foundry Group к своему совету директоров.
Прямой конкурент Docusign и Adobe Sign насчитывает 55000 компаний-подписчиков. Услугами платформы воспользовались более чем семь миллионов пользователей, в том числе те, кто использует бесплатный функционал.
«Бесплатный пакет» ставит «очень низкий барьер для входа» по словам генерального директора Джозефа Уолла. «Любой человек может войти на платформу и использовать ее возможности для трех документов в месяц». Он приводит сравнение с Box и Dropbox.
Помимо электронной подписи и совместного использования документов, сервис недавно ввел HelloWorks, который превращает документы в формате PDF в простые для редактирования цифровые файлы.
«Наше основное внимание сосредоточено на API-интерфейсе» - говорит Бук. По ее словам стартап стремится быть своего рода «Twilio или Stripe в электронной подписи».
Райан Макинтайр из Foundry Group вложился в HelloSign, потому что «они сумели сделать очень много из очень малого. Мы считаем, что рынок электронной подписи имеет огромный потенциал для роста, и понятно, что HelloSign имеет все шансы выбиться в лидеры. Они резвые, резкие и невероятно инновационные".