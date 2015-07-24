Jeff Jeff Любитель

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Американцы начали больше покупать в зарубежных онлайн-магазинах Согласно отчету «Pulse of the Online Shopper» за 2017 год от UPS и comScore, в прошлом году почти половина потребителей США сделали покупку товара в зарубежном онлайн-магазине, это на 4% больше, чем в предыдущем году, что свидетельствует о растущем интересе к зарубежным товарам.





«Уникальные продукты, которые они могут найти (на других рынках), являются очень важной причиной этого роста», - сказал Луис Диджян, директор по потребительским товарам, одежде и розничной торговле на UPS. «Более высокая доступность товаров на торговых площадках и их ценовая политика приобретают более значительную роль в принятии решений о покупке потребителя, и конкуренция за рубежом больше».



Говорится в отчете, что 43% покупок у зарубежных онлайн магазинах были обусловленные более низкими ценами, чем на рынках США, а 36% покупок, уникальностью продуктов.



В отчете также был назван мобильный телефона, как важный канал электронной торговли.







«В США нет доказательств того, что в США произойдет замедление перехода канала от физического к онлайн, а использование мобильного телефона ускорит этот сдвиг», - сказал Джан Фулгони, соучредитель и генеральный директор comScore, добавив 22 % Всех цифровых расходов было связано с мобильностью в первом квартале этого года».



«Существуют более крупные экраны и больше мобильных приложений, и потребители становятся более удобными с их использованием для исследований и покупок», - сказал Луис Диджян. «Семьдесят девять процентов всех покупок были затронуты с мобильных устройств - путем поиска, покупки или их комбинации. Больше розничных продавцов могут сделать покупку более комфортными, предоставляя более подробную информацию о продукте и визуальные эффекты на мобильных устройствах».



Луис Диджян предупредил, что если розничные торговцы не делают свои цифровые предложения более мобильными и дружелюбными, «потребители быстро откажутся, найдут другой сайт или откажутся от покупки. Розничным торговцам необходимо создавать приложения, упрощающие процесс покупки ».



Фулгони сказал, что бесплатная доставка продолжает оставаться основным продавцом. Три из пяти потребителей откажутся от своей интернет-корзины покупок, если они найдут, что нет бесплатной опции доставки, сказал он, основываясь на данных comScore.



«Одним из основных факторов является Amazon Prime, который обучил потребителей ожидать бесплатную двухдневную доставку», - сказал он. «Это ожидание широко распространено, оказывает большое давление на розничных торговцев».



Даже при быстром росте в Интернете, потребители все еще видят большую ценность в физических магазинах. Причины включали способность касаться и чувствовать продукты (59% респондентов), решение неотложных проблем (54%), получение превосходного обслуживания клиентов (52%) и участие в программах поощрения / лояльности (52%).



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/593ec1dd42d70 «Уникальные продукты, которые они могут найти (на других рынках), являются очень важной причиной этого роста», - сказал Луис Диджян, директор по потребительским товарам, одежде и розничной торговле на UPS. «Более высокая доступность товаров на торговых площадках и их ценовая политика приобретают более значительную роль в принятии решений о покупке потребителя, и конкуренция за рубежом больше».Говорится в отчете, что 43% покупок у зарубежных онлайн магазинах были обусловленные более низкими ценами, чем на рынках США, а 36% покупок, уникальностью продуктов.В отчете также был назван мобильный телефона, как важный канал электронной торговли.«В США нет доказательств того, что в США произойдет замедление перехода канала от физического к онлайн, а использование мобильного телефона ускорит этот сдвиг», - сказал Джан Фулгони, соучредитель и генеральный директор comScore, добавив 22 % Всех цифровых расходов было связано с мобильностью в первом квартале этого года».«Существуют более крупные экраны и больше мобильных приложений, и потребители становятся более удобными с их использованием для исследований и покупок», - сказал Луис Диджян. «Семьдесят девять процентов всех покупок были затронуты с мобильных устройств - путем поиска, покупки или их комбинации. Больше розничных продавцов могут сделать покупку более комфортными, предоставляя более подробную информацию о продукте и визуальные эффекты на мобильных устройствах».Луис Диджян предупредил, что если розничные торговцы не делают свои цифровые предложения более мобильными и дружелюбными, «потребители быстро откажутся, найдут другой сайт или откажутся от покупки. Розничным торговцам необходимо создавать приложения, упрощающие процесс покупки ».Фулгони сказал, что бесплатная доставка продолжает оставаться основным продавцом. Три из пяти потребителей откажутся от своей интернет-корзины покупок, если они найдут, что нет бесплатной опции доставки, сказал он, основываясь на данных comScore.«Одним из основных факторов является Amazon Prime, который обучил потребителей ожидать бесплатную двухдневную доставку», - сказал он. «Это ожидание широко распространено, оказывает большое давление на розничных торговцев».Даже при быстром росте в Интернете, потребители все еще видят большую ценность в физических магазинах. Причины включали способность касаться и чувствовать продукты (59% респондентов), решение неотложных проблем (54%), получение превосходного обслуживания клиентов (52%) и участие в программах поощрения / лояльности (52%).

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__________________ Последний раз редактировалось Jeff Jeff; Сегодня в 20:39 .