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Mercedes создал потрясающий автобус будущего

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Старый Сегодня, 20:29
#1
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Mercedes создал потрясающий автобус будущего
Mercedes хочет внедрить автономный транспорт в массы. В прошлом году полуавтономный автобус компании под названием Future Bus проехал более 12 миль от аэропорта Схипхол в Амстердаме до города Харлем. Путь автобуса удивил всех, ведь маршрут включал светофоры, туннели и при этом на дороге присутствовал автомобильный поток.



Компания Mercedes делает ставку на беспилотные автобусы, так как численность городского населения постоянно растет и городам нужно больше общественного транспорта. В июле прошлого года генеральный директор Daimler Trucks Вольфганг Бернхард сказал: «Мы живем в урбанистическом мире, а в городах проживает более 50% мирового населения и это число продолжает расти. Если люди проводят много времени в городе, возникает множество серьезных проблем. Одна из главных задач — быстро и комфортно перемещать потоки людей, а это порождает потребность в привлекательном общественном транспорте».

Давайте рассмотрим характеристики Future Bus и принцип его работы.

Производителю Mercedes не пришлось начинать разработку «Автобуса будущего» с нуля. Компания является пионером на рынке беспилотных грузовиков, поэтому для создания системы беспилотного управления City Pilot использовались наработки Highway Pilot.



С помощью системы автономного вождения «Автобус будущего» получил те же возможности, что и грузовики с Highway Pilot. Но благодаря новым доработкам, система распознает светофоры, может ездить через туннели, а также распознает пешеходов и велосипедистов.



Система запрограммирована с такой точностью навигации, что автобус может подъехать к остановке так, чтобы между ним и бордюром было меньше 10 см расстояния, что облегчит пассажирам процесс посадки и высадки.



В настоящее время «Автобус будущего» развивает максимальную скорость 43 мили в час и ездит только в автобусных полосах. Это связанно с тем, что на них легче ездить и ориентироваться, поскольку полоса меньше загружена.



Компания Mercedes утверждает, что Future Bus экономично выгоднее, чем среднестатистический городской автобус, управляемый человеком. Система City Bus всегда тормозит, ускоряет и переключает передачи для оптимизации эффективности.



А вот как выглядит автобус внутри. Он не похож ни на какой транспорт ранее, причем Future Bus оснащен системой самообслуживания. По всему автобусу размещены места для сидения, предназначенные только для трех пассажиров. Одни из них предназначены для тех, кому недалеко ехать, другие — для тех, кто ищет дополнительную информацию о маршруте, а остальные — для пассажиров, которые едут далеко.



В автобусе также есть WiFi и два 43-дюймовых дисплея, расположенных над верхней консолью, где пассажиры могут наблюдать за маршрутом, новостями и другой информацией.



Автобус Future Bus впечатляет, но он не полностью беспилотный. Для наблюдений за приборами по-прежнему необходим водитель — он в любой момент может переключить систему на ручное управление, и самостоятельно двигаться по маршруту.



Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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Старый Сегодня, 20:46
#2
Любитель
 
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Re: Mercedes создал потрясающий автобус будущего
Внутри очень красивый.
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