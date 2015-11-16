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Стартап Lendingkart привлёк $7,8 млн в сервис по предоставлению ссуд малому бизнесу

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Стартап Lendingkart привлёк $7,8 млн в сервис по предоставлению ссуд малому бизнесу


Индийский сервис Лендингкарт ("Lendingkart") разработал и запустил технологические инструменты основанные на "Больших данных / Big Data" (это методы обработки больших объемов данных), которые помогают кредиторам оценивать кредитоспособность заемщиков.

И как сообщается, финтех стартап Lendingkart Finance представляющий собой цифровую платформу по выдаче ссуд для предприятий малого и среднего бизнеса в Индии привлёк 7,8 млн долл. США в виде долгового финансирования от местного банка "YES bank", который занимает 4-е место среди всех частных банков этой страны.

Поступившие финансовые средства будут использованы для дальнейшего формирования кредитного портфеля этого стартапа, поскольку он расширяет свой охват малых и средних предприятий бизнеса зачастую работающих в небольших городах, где они сталкиваются с отсутствием официальных структур способных выдать им заемные средства.

Это свежее финансирование произошло ровно через год после того, как в июне прошлого года эта финтех компания привлекла во время финансирования серии "B" сумму в размере 32 долл. США. И в этом раунде финансирования средства поступили от инвестиционной индийской платформы Bertelsmann India Investments, с участием инвесткомпании Darrin Capital Management и действующих инвесторов этого стартапа компаний Mayfield India, Saama Capital и India Quotient.

И по словам соучредителя и главного исполнительного директора этого стартапа г-на Хашвардана Люниа (Harshvardhan Lunia): "Сейчас в сервисе Lendigkart мы расширяем наши возможности для удовлетворения растущих потребностей миллионов наших малых предприятий по всей стране. Между тем банк "YES" является динамичным и инновационным финансово-кредитным учреждением, который прекрасно видит текущее состояния финансового рынка Индии, а также предпринимает значительные усилия по продвижению финтека в нашей стране".

Основанный в 2014 году выпускником Индийской школы бизнеса расположенной в Хайдарабаде, а также выпускником Индийского института менеджмента в Бангалоре г-ном Микулом Сачаном (Mukul Sachan) стартап Lendingkart построил технологическую платформу для обслуживания потребностей в оборотном капитале малых предприятий в Индии.

Кроме того, Lendingkart Finance - это дочерняя компания Lendingkart Group, которая разработала технологические инструменты, основанные на аналитике Big Data и которые существенно облегчают задачу кредиторам по оценке кредитоспособности заемщика. Для определения финансового состояния, сравнительной эффективности рынка, социальной надежности и соответствия установленным требованиям для определения кредитоспособности заемщиков программным обеспечением стартапа оценивается более 4000 переменных данных. Сразу после завершения процесса оценки заемщика, сумма кредита будет переведена действительно надежному заемщику в течение 72 часов с момента подачи его заявки.

На сегодняшний день руководство этого стартапа утверждает, что их сервис уже предоставил более 11 000 кредитов более чем 7500 малым и средним индийским предприятиям. Lendingkart Finance расширила свою деятельность в Индии и присутствует в более чем 650 городах в 29 штатах и семи союзных территориях.

Фирма имеет офисы в Ахмадабаде, Бангалоре и Мумбаи.

И в декабре прошлого года финтех-стартап Indifi Technologies, основанный на Гургаоне, который использует свою технологию по упрощения процесса кредитования малого бизнеса, привлек в серии финансирования серии "B" сумму в размере 10 млн долл. США и эти средства поступили от индийской компании Omidyar Network.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/593eba9f3d7a7
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 20:30.
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