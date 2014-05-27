Через 5 лет интернет будет принадлежать четырем крупнейшим компаниям

Самые крупные технологические мировые компании активно вкладывают инвестиции в развитие частных сетей по доставке контента.
В сегодняшнем мире созданию новых тенденций в сети Интернет активно подталкивают ряд крупных компаний: Amazon, Microsoft, Facebook и Google. Экспертами отмечается, что уже на сегодняшний день большую часть интернет трафика получают частные сети, которые называются сетями по доставке контента (CDNs). Ближайшие 5-7 лет доля которая будет принадлежать им увеличиться до 70-80%. Об это заявили представители компании Cisco.
Использование частных сетей доставки контента предназначается для онлайн-медиа, например видео-стримов. Посредством CNDs пользователям предоставляется возможность просмотра бесплатных фильмов и потоковых видео в режиме онлайн, а также бесплатное участие в онлайн-играх. Доля трафика, проходящего через CDNs существенно возросла, вызвав эффект так называемого феномена "сглаживания".
Преимущество CDNs будет доминировать в развитых странах, с хорошим уровнем достатка у населения - США, Канада, страны Западной Европы, Азиатско-Тихоокеанский регион. Например, к 2021 году интернет трафик на CDNs будет приходится 91%, в то время как в Африке он будет составлять 31%.
Представители таких технологических компаний как Facebook, Amazon, Netflix и Google уже в наши дни активно вкладывают средства в развитие в CDNs.
Для нас же это значит, что через 5-10 лет весь интернет будет разделен между четырьмя основными игроками.
специально для mmgp.ru