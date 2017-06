Lonsdayl Премиум



Плохая новость для Sony: Xbox One начнет поддерживать старые игры







Эта новость появилась на ежегодном пресс-брифинге Microsoft на мега-конференции по видеоиграм E3 в Лос-Анджелесе. Путь к поддержке всех игр начался в июне 2015 года, когда появилась новость о том, что Xbox One начнет поддерживать постоянно растущий список игр Xbox 360. И вот 11 июня компания сделала еще один шаг вперед, разработав ПО для совместимости с классическим Xbox первого поколения. Кроме того, президент Microsoft пообещал, что в классические игры для Xbox будет интереснее играть на Xbox One, чем на оригинальном устройстве. Другими словами, эти игры появятся на новой консоли только после графического обновления.



Политика Microsoft резко контрастирует со стратегией Sony, лидером рынка приставок с продуктом PlayStation 4. Последняя компания неоднократно сомневалась в важности так называемой совместимости, задаваясь вопросом, почему кто-то хочет играть старые игры на современных консолях PlayStation. В свою очередь Microsoft выражает совершенно противоположную политику. Теперь Xbox One будет поддерживать игры трех различных поколений приставок, что прекрасно согласуется с идеей Спенсера — обновление консоли не означает, что все аксессуары и старые игры становятся бесполезными.



Несмотря на свою позицию, Sony лидирует на рынке консолей с почти 60 миллионами проданных устройств PlayStation 4. Но множество геймеров приветствуют идею поддержания старых игр на новом оборудовании, что может переместить внимание рынка на Microsoft.



