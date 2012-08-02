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Банк или ломбард: где украинцы берут кредиты

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Старый Сегодня, 19:39
#1
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Банк или ломбард: где украинцы берут кредиты
К услугам, которые предоставляют кредитные небанковские учреждения обращается все большее число украинцев.



За текущий год гражданами Украины было взято в кредит у небанковских кредитно-финансовых учреждений около 37 миллиардов гривен. Этот показатель составляет половину от суммы, которая была выдана украинских потребителям непосредственно самими банками (77 миллиардов гривен).

Такая информация была предоставлена согласно проведенному исследованию "Небанковские финансовые учреждения глазами потребителя", которую проводили представители проекта USAID "Трансформации в финансовом секторе".
наибольшее число кредитных займов было выдано ломбардами, общей суммой около 16,8 миллиардов гривен. По сравнению с 2014 годом это значение больше на 99%.

Другими кредитными учреждениями на прошедший год было выдано кредитов на сумму 13,3 миллиарда гривен. Что по сравнению с 2014 годом больше на 161%.

При этом, кредитными союзами и финансовыми компаниями было выдано наименьшее число кредитов.

Роберт Бонд, руководитель проекта USAID: "Спрос на услуги небанковских финансовых учреждения среди населения растет, по всей видимости, это зависит от текущего состояния финансовой системы, банковского кризиса и тяжелых условий кредитования".

С его слов для украинских потребителей являются привлекательными услуги таких учреждений благодаря простоте и скорости оформления займа, низким требованиям, разветвленности сети и возможности оформить кредит онлайн.



специально для mmgp.ru
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Imenfam вне форума  
Старый Сегодня, 20:00
#2
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Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
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Re: Банк или ломбард: где украинцы берут кредиты
Цитата:
Сообщение от Imenfam Посмотреть сообщение
С его слов для украинских потребителей являются привлекательными услуги таких учреждений благодаря простоте и скорости оформления займа, низким требованиям, разветвленности сети и возможности оформить кредит онлайн.
Зато людей не смущает никогда 1-2% в день, что в переводе на человеческий язык 365-730% в год... Они ведутся на "всего 1 грн с каждых 100 грн в день"
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Старый Сегодня, 20:10
#3
 
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Re: Банк или ломбард: где украинцы берут кредиты
Украинцы предпочитают брать кредиты не в банках. Фото: 401kcalculator.org

В 2016 году небанковские кредитно-финансовые учреждения Украины выдали 37 млрд грн кредитов, что составляет почти 50% от объема кредитов, выданных физическим лицам банками (77 млрд грн). Об этом свидетельствуют данные исследования «Небанковские финансовые учреждения глазами потребителя», проведенного в рамках проекта USAID «Трансформация финансового сектора».

«Спрос на услуги небанковских финансовых учреждений среди населения и малого бизнеса растет, скорее всего, учитывая банковский кризис и тяжелые условия кредитования», — цитирует «Дело» руководителя проекта Роберта Бонда.

Больше всего кредитов в прошлом году выдали ломбарды — на 16,7 млрд грн. Прирост по сравнению с 2014 годом составляет 99%.

Другие кредитные учреждения выдали в 2016 году кредитов на 13,4 млрд грн, увеличив объемы с 2014 года на 161%. Меньше всего выданных займов приходится на кредитные союзы и финансовые компании.

Количество небанковских финучреждений выросло несущественно и достигло на конец 2016 года 1 698 (в 2014-м — 1 573).

По словам авторов исследования, украинцев привлекают в таких учреждениях простота и скорость оформления, низкие требования, разветвленная сеть и возможность оформления займа онлайн.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) впервые установил требования к деятельности кредитных посредников банков в сфере потребительского кредитования.

Вы сейчас просматриваете новость «Украинцы массово выбирают ломбарды вместо банков». Другие Финансовые новости смотрите в блоке «Последние новости»

Источникhttp://alfawatch.com.ua/ukraintsy-ma...-uchrezhdenij/
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