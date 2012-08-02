Банк или ломбард: где украинцы берут кредиты

Украинцы предпочитают брать кредиты не в банках. Фото: 401kcalculator.org
В 2016 году небанковские кредитно-финансовые учреждения Украины выдали 37 млрд грн кредитов, что составляет почти 50% от объема кредитов, выданных физическим лицам банками (77 млрд грн). Об этом свидетельствуют данные исследования «Небанковские финансовые учреждения глазами потребителя», проведенного в рамках проекта USAID «Трансформация финансового сектора».
«Спрос на услуги небанковских финансовых учреждений среди населения и малого бизнеса растет, скорее всего, учитывая банковский кризис и тяжелые условия кредитования», — цитирует «Дело» руководителя проекта Роберта Бонда.
Больше всего кредитов в прошлом году выдали ломбарды — на 16,7 млрд грн. Прирост по сравнению с 2014 годом составляет 99%.
Другие кредитные учреждения выдали в 2016 году кредитов на 13,4 млрд грн, увеличив объемы с 2014 года на 161%. Меньше всего выданных займов приходится на кредитные союзы и финансовые компании.
Количество небанковских финучреждений выросло несущественно и достигло на конец 2016 года 1 698 (в 2014-м — 1 573).
По словам авторов исследования, украинцев привлекают в таких учреждениях простота и скорость оформления, низкие требования, разветвленная сеть и возможность оформления займа онлайн.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) впервые установил требования к деятельности кредитных посредников банков в сфере потребительского кредитования.
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Источникhttp://alfawatch.com.ua/ukraintsy-ma...-uchrezhdenij/