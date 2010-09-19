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Стартап Timeular привлек $1,1 млн, чтобы повысить производительность труда

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Стартап Timeular привлек $1,1 млн, чтобы повысить производительность труда


Австрийский стартап Timeular, разработавший уникальное устройство отслеживания времени Zei, привлек 1 миллион евро инвестиций (1,1 миллиона долларов), которые планирует использовать для финансирования новых инструментов, предназначенных для повышения производительности труда.

Компания известна своим восьмисторонним устройством Zei с поддержкой Bluetooth и работающим в качестве таймера. Вы просто программируете каждую сторону на новую задачу и подсказываете устройству, когда начинаете работать над определенной задачей или переходите к другой.

Устройство Timeular успешно достигло своей цели в €75 000 на Kickstarter, собрав около €313 637 от более чем 3000 бэкеров. Это также привлекло внимание и других инвесторов. В 2016 году Timeular был назван австрийским стартапом года, что в дальнейшем побудило венчурную компанию Speedinvest профинансировать текущий раунд в 1 миллион евро.

Данный стартап помогает людям эффективно контролировать свое время, что позволяет им работать с максимальной результативностью.

”Контроль времени – это хорошо, но нужно придерживаться и определенных жизненных ценностей“, – сообщил во время своего интервью изданию TechCrunch исполнительный директор Timeular Мануэль Бруски. ”Мы хотим помочь людям стать максимально продуктивными и увидеть, как они могут более эффективно расходовать свое время“.

Компания планирует использовать полученные средства для разработки программного обеспечения для контроля времени и производительности, которое будет давать пользователям полезные рекомендации для повышения производительности труда и уровня отчетности о проделанной работе. Данный сервис будет работать лучше всего в сочетании с устройством Zei, которое можно заказать за €115 (129 долларов) на веб-сайте Timeular. При этом Бруски отметил, что главная цель состоит в том, чтобы сделать этот сервис доступным для всех людей.


Точные опции еще предстоит определить, но он сообщил, что основная услуга будет доступна пользователям, которые подпишутся на платный пакет. Также некоторые возможности будут доступны и на бесплатной основе.

”Люди заявляют, что больше заботятся о своем времени, чем о деньгах“, – добавил Бруски. ”В этом деле мы и хотим им помочь. Раньше нужно было тяжело работать, но сегодня более важно правильно работать. Например, работая 30 часов в неделю, можно сохранять тот же итоговый результат и оставлять много свободного времени для других важных вещей в жизни“.

Timeular планирует презентовать свой новый продукт в третьем квартале текущего года, первоначально в бета-версии и в полноценном варианте до конца 2017 года. Все заинтересованные пользователи могут зарегистрироваться на официальном сайте компании для получения актуальной информации о ходе запуска.

Партнер Speedinvest и известный эксперт по «железу» Луканус Полагноли входит в число тех, кто с нетерпением ожидает запуска данного сервиса.

”Timeular разработал революционный продукт для решения одной из самых больших проблем: найти свободное время для важных вещей в жизни“, – сообщил он во время своего интервью изданию TechCrunch. ”Мануэль и его команда действительно могут изменить то, насколько эффективно мы используем наше время“.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://techcrunch.com/2017/06/12/timeular-raises-1-1m/

https://text.ru/antiplagiat/593eaf0a0a241
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