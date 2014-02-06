sdvsdvIQ-Company - Инвестиции в торговую биржу (до 180% на 20 дней)

Приглашаем в официально зарегистрированную инвестиционную компанию IQ-Company
Зарабатывайте от 108% за 3 дня
Инвестиции в бинарные опционы. Наша компания выполнит всю работу за вас. Мы работаем, вы зарабатываете!
Видео обзор:
Проект имеет 4 инвестиционных плана:
Трейдер А:
108% за 3 дня. Начисление: в конце срока.
Минимальная сумма депозита: 50 руб (1$)
Максимальная сумма депозита: 10.000 руб (149$)
Трейдер B:
135% за 10 дней. Начисление: 3.5% в день.
Минимальная сумма депозита: 10.001 руб (150$)
Максимальная сумма депозита: 30.000 руб (499$)
Трейдер C:
160% за 15 дней. Начисление: 20% каждые 5 дней.
Минимальная сумма депозита: 30.001 руб (500$)
Максимальная сумма депозита: 250.000 руб (4350$)
Трейдер D:
180% за 20 дней. Начисление: В конце срока.
Минимальная сумма депозита: 1.000 руб (15$)
Максимальная сумма депозита: 15.000 руб (270$)
На данный момент работает 4 офиса , 3 из которых в России.
Адреса и контакты офисов:
Москва, Земляной вал, 9, 4 этаж, №269
Почта: Moscow.iqoption.cc@yandex.ru
Телефон: 79818428502
Время работы: 11:00-18:00
Уфа, ул.Софьи Перовской, 52/2, 5 этаж
Почта: Ufa.iqoption.cc@yandex.ru
Телефон: 8-800-505-78-53
Время работы: 10:00-20:00
Ямского Поля 5-я улица, 5, 4 этаж, офис 158
Почта: Moscow.iqoption.cc@yandex.ru
Телефон: 8-800-505-78-53
Время работы: 10:00-20:00
Также на сайте можно заказать обратный звонок и задать любые интересующие вас вопросы. Перезванивают в течении 5-10 минут. Дополнительно работает тех поддержка 24/7.
На сайте подключено огромное количество платежных систем 35+
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