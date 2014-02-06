Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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sdvsdvIQ-Company - Инвестиции в торговую биржу (до 180% на 20 дней)

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Обсуждение компаний, предоставляющих в качестве торгового инструмента бинарные опционы.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:34
#1
Интересующийся
 
Возраст: 27
Регистрация: 25.01.2016
Сообщений: 19
Благодарностей: 0
УГ: 1
КП: 0.000
sdvsdvIQ-Company - Инвестиции в торговую биржу (до 180% на 20 дней)
Приглашаем в официально зарегистрированную инвестиционную компанию IQ-Company



Зарабатывайте от 108% за 3 дня
Инвестиции в бинарные опционы. Наша компания выполнит всю работу за вас. Мы работаем, вы зарабатываете!


Видео обзор:




Проект имеет 4 инвестиционных плана:

Трейдер А: 108% за 3 дня. Начисление: в конце срока.
Минимальная сумма депозита: 50 руб (1$)
Максимальная сумма депозита: 10.000 руб (149$)

Трейдер B: 135% за 10 дней. Начисление: 3.5% в день.
Минимальная сумма депозита: 10.001 руб (150$)
Максимальная сумма депозита: 30.000 руб (499$)

Трейдер C: 160% за 15 дней. Начисление: 20% каждые 5 дней.
Минимальная сумма депозита: 30.001 руб (500$)
Максимальная сумма депозита: 250.000 руб (4350$)

Трейдер D: 180% за 20 дней. Начисление: В конце срока.
Минимальная сумма депозита: 1.000 руб (15$)
Максимальная сумма депозита: 15.000 руб (270$)


На данный момент работает 4 офиса , 3 из которых в России.
Адреса и контакты офисов:

Москва, Земляной вал, 9, 4 этаж, №269
Почта: Moscow.iqoption.cc@yandex.ru
Телефон: 79818428502
Время работы: 11:00-18:00

Уфа, ул.Софьи Перовской, 52/2, 5 этаж
Почта: Ufa.iqoption.cc@yandex.ru
Телефон: 8-800-505-78-53
Время работы: 10:00-20:00

Ямского Поля 5-я улица, 5, 4 этаж, офис 158
Почта: Moscow.iqoption.cc@yandex.ru
Телефон: 8-800-505-78-53
Время работы: 10:00-20:00

Также на сайте можно заказать обратный звонок и задать любые интересующие вас вопросы. Перезванивают в течении 5-10 минут. Дополнительно работает тех поддержка 24/7.

На сайте подключено огромное количество платежных систем 35+

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Geek Bitcoin вне форума  
Старый Сегодня, 20:19
#2
Профессионал
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Возраст: 36
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 1,145
Благодарностей: 831
УГ: 3
КП: 0.662
Re: sdvsdvIQ-Company - Инвестиции в торговую биржу (до 180% на 20 дней)
Geek Bitcoin, вы по ходу разделом ошиблись!

Епт, да еще и шлак редчайший))
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Недельный профит +160% или +1597 долларов. Хочешь так же?
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