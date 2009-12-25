Цена Ethereum превысила $400

Курс Ethereum на ряде бирж превысил отметку в $400.
За последнюю неделю вторая по капитализации криптовалюта выросла более чем на 60%.
Как видно из данных сервиса coinmarketcap, капитализация Ethereum приближается к отметке в $40 млрд.
На этом фоне совокупная стоимость первой цифровой валюты составляет $45,6 млрд. Таким образом, несмотря на стабильный рост биткоина, его удельный вес в глобальном рынке криптовалют постепенно снижается. Об этом свидетельствует рекордно низкое значение его индекса доминирования, которое в настоящий момент составлят 40,3%.
На следующем графике проиллюстрирована обратная корреляция между индексами доминирования биткоина и Ethereum:
Данные: coinmarketcap
На графике видно, как объем капитализации Ethereum вскоре может “встретиться” с аналогичным показателем первой цифровой валюты, индекс доминирования которой еще в начале этого года приближался к отметке в 90%.
Напомним, еще позавчера ForkLog сообщил о том, что цена Ethereum преодолела отметку в $300.
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