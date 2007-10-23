Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Cex Solution Ltd - cexsolution.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:04
#1
Мастер
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 2,802
Благодарностей: 1,384
УГ: 0
КП: 0.132
Cex Solution Ltd - cexsolution.com
Я не являюсь админом/владельцем проекта
Новый среднепроцентный хайп! Старт 11.06.2017




О проекте:
Цитата:
Во-первых, мы являемся частной инвестиционной компанией и доверяют электронной криптовалюты инвестиционного агентства. Мы используем e-криптовалют инвестирование и торговлю с целью оказания помощи нашим участникам зарабатывать максимально возможную прибыль на рынке bitcoin. Мы используем наш богатый опыт, который пришел работать в частном и государственном секторах и гордимся своим участием в создании безопасной и вдохновляющей среды для всех наших клиентов.

Наши наиболее важные функции включают в себя качества, новаторства и стоимости. Мы решили создать этот сайт с целью привлечения новых членов после серьезного решения. У нас нет желания двигаться слишком быстро в этом направлении и всегда считал, что реальные деньги предпочитает молчание. Но, наше успешное развитие позволит нам предложить вам более привлекательными. Когда новые члены привлекаются работы, это помогает не только нашу организацию, но сами инвесторы, как wellcompany была создана для разработки успешных направлений в торговли криптовалютой и горнодобывающего оборудования.

Ведение бизнеса на крупнейших криптовалютных бирж в мире, наша компания ловко управляет финансовыми тенденциями и зарабатывает стабильную прибыль за счет создания безопасных и сделок с низким риском.Если вы выберете решение Сех общества, вы можете рассчитывать на долгосрочные деловые отношения, построенные на принципах равенства возможностей и единство целей.
Инвестиционный план:
Цитата:
Starter
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
109% $10.00 - $500.00 109.00

Advanced
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Pro $25.00 - $50000.00 4.00
Expert $500.00 - $50000.00 4.50
VIP $2000.00 - $50000.00 5.00

Life time
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Life-time 1 $10.00 - $5000.00 1.80
Life-time 2 $1000.00 - $5000.00 2.40
Реферальная система: 6%
Принимает: ✔ Bitcoin; ✔ PerfectMoney; ✔ Payeer; ✔ AdvCash;


Листинг:

Цитата:
04:30 12.06.17
Transfer
Batch: 178924449
Sent Payment 100.00 USD to account U14526805.
Memo: Shopping Cart Payment.
Deposit to Cex Solution LTD User sanegain.
__________________
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Anton88 на форуме  
Старый Сегодня, 19:20
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 14,336
Благодарностей: 17,396
УГ: 6
КП: 0.272
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: Cex Solution Ltd - cexsolution.com
Цитата:
Сообщение от Anton88 Посмотреть сообщение
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
109% $10.00 - $500.00 109.00
Интересно, 9% это через сколько дней? Надеюсь, что не один.

Цитата:
Сообщение от Anton88 Посмотреть сообщение
Pro $25.00 - $50000.00 4.00
А этот план на сколько дней? Если на 30, то не очень интересно, а на 50 - ничего.
__________________
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