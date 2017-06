Anton88 Мастер

Cex Solution Ltd - cexsolution.com Я не являюсь админом/владельцем проекта

Новый среднепроцентный хайп! Старт 11.06.2017









О проекте:

Цитата: Во-первых, мы являемся частной инвестиционной компанией и доверяют электронной криптовалюты инвестиционного агентства. Мы используем e-криптовалют инвестирование и торговлю с целью оказания помощи нашим участникам зарабатывать максимально возможную прибыль на рынке bitcoin. Мы используем наш богатый опыт, который пришел работать в частном и государственном секторах и гордимся своим участием в создании безопасной и вдохновляющей среды для всех наших клиентов.



Наши наиболее важные функции включают в себя качества, новаторства и стоимости. Мы решили создать этот сайт с целью привлечения новых членов после серьезного решения. У нас нет желания двигаться слишком быстро в этом направлении и всегда считал, что реальные деньги предпочитает молчание. Но, наше успешное развитие позволит нам предложить вам более привлекательными. Когда новые члены привлекаются работы, это помогает не только нашу организацию, но сами инвесторы, как wellcompany была создана для разработки успешных направлений в торговли криптовалютой и горнодобывающего оборудования.



Ведение бизнеса на крупнейших криптовалютных бирж в мире, наша компания ловко управляет финансовыми тенденциями и зарабатывает стабильную прибыль за счет создания безопасных и сделок с низким риском.Если вы выберете решение Сех общества, вы можете рассчитывать на долгосрочные деловые отношения, построенные на принципах равенства возможностей и единство целей. Инвестиционный план:

Цитата: Starter

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

109% $10.00 - $500.00 109.00



Advanced

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Pro $25.00 - $50000.00 4.00

Expert $500.00 - $50000.00 4.50

VIP $2000.00 - $50000.00 5.00



Life time

Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)

Life-time 1 $10.00 - $5000.00 1.80

Life-time 2 $1000.00 - $5000.00 2.40 Реферальная система: 6%

Принимает: ✔ Bitcoin; ✔ PerfectMoney; ✔ Payeer; ✔ AdvCash;





Листинг :



Цитата: 04:30 12.06.17

Transfer

Batch: 178924449

Sent Payment 100.00 USD to account U14526805.

Memo: Shopping Cart Payment.

Deposit to Cex Solution LTD User sanegain. Просмотр и Регистрация





