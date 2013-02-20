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Курс биткоина впервые превысил $3000 и продолжает расти

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Курс биткоина впервые превысил $3000 и продолжает расти


Курс криптовалюты bitcoin впервые в своей истории достиг уровня $3000 и продолжил рост.


Курс криптовалюты bitcoin по ходу торгов впервые за своё существование перевалил за уровень 3000 долларов. По данным американского агентства новостей CNBC, катализатором для такого роста послужил увеличенный спрос на криптовалюту bitcoin от азиатских инвесторов.

По данным крипто-биржи, курс bitcoin повысился до исторического максимума в 3030 долларов. А на китайских биржах таких как BTCC курс криптовалюты bitcoin был приблизительно на 40 долларов больше.



Сегодня утром в 7:13 по МСК криптовалюта bitcoin торговалась на уровне $3030,86. Суммарная капитализация bitcoin составляет $49.660.000.000.

В этом году криптовалюта bitcoin прибавила в цене почти двести процентов и по росту обогнала фондовый индекс S&P500 и сводный индекс NASDAQ. Если сравнивать цену криптовалюты bitcoin с прошлым годом, то например с декабря 2016 года она увеличилась более чем в 3 раза, а с июня текущего года bitcoin подорожал почти на тридцать процентов.



Очередное подорожание криптовалюты bitcoin было вызвано решением сразу от нескольких крупнейших крипто-бирж Китая, которые на прошедшей неделе сняли ограничение на снятие криптовалюты bitcoin после того как четыре месяца действовал запрет Народного банка Китая на снятие этой криптовалюты.

Еще одним фактором роста криптовалюты bitcoin остается повышенный спрос на нее из других азиатских стран. Например с 01.04.2017. криптовалюта bitcoin в Японии признана платежным средством. После чего объем торгов с использованием японской йены превысил 33%. А суммарный объем торгов с использованием азиатских валют составляет более 60%.

По материалам: https://rb.ru/news/bitcoin-3000/

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биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, криптовалюты, электронные деньги
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