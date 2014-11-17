Nomadic привлек $6 млн. для развития тактильных ощущений в виртуальной реальности

Nomadic, находящаяся в Сан-Рафаэле (Калифорния, США) компания в сфере развлечений, создающая технологии, передающие осязаемые ощущения в виртуальной реальности, получила 6 миллионов долларов инвестиций в посевном раунде финансирования. Раунд возглавила Horizons Ventures при участии Maveron, Presence Capital, Vulcan Capital и Verus International.
Компания намерена использовать полученные средства для дальнейшего набора сотрудников, развития своей технологической платформы и подготовке к глобальному расширению.
Во главе с Дугом Гриффином, выполняющим обязанности генерального директора, и Калоном Гутьерресом, начальником отдела развития, Nomadic сотрудничает с ведущими игровыми разработчиками и киностудиями по вопросам создания модульного набора компонентов, который включает все оборудование, инфраструктуру, технологии и контент для самых разных коммерческих помещений - кинотеатров, торговых центров, отелей, аэропортов, казино, тематических парков, чтобы те порадовали своих клиентов аттракционами на основе виртуальной реальности с тактильными ощущениями. Среди клиентов компании Disney, Electronic Arts и Industrial Light and Magic.
Компания появилась буквально ниоткуда в марте 2017 года с первым публичным показом своей новой модели и технологии тактильных ощущений в области виртуальной реальности на CinemaCon. После положительных отзывов от партнеров и средств массовой информации, Nomadic планирует получить свой первый опыт работы на рынке к первому кварталу 2018 года.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru