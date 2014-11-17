Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 413,118 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Nomadic привлек $6 млн. для развития тактильных ощущений в виртуальной реальности

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:32
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,863
Благодарностей: 1,043
УГ: 5
КП: 0.132
подарки
Nomadic привлек $6 млн. для развития тактильных ощущений в виртуальной реальности

Nomadic, находящаяся в Сан-Рафаэле (Калифорния, США) компания в сфере развлечений, создающая технологии, передающие осязаемые ощущения в виртуальной реальности, получила 6 миллионов долларов инвестиций в посевном раунде финансирования. Раунд возглавила Horizons Ventures при участии Maveron, Presence Capital, Vulcan Capital и Verus International.

Компания намерена использовать полученные средства для дальнейшего набора сотрудников, развития своей технологической платформы и подготовке к глобальному расширению.


Во главе с Дугом Гриффином, выполняющим обязанности генерального директора, и Калоном Гутьерресом, начальником отдела развития, Nomadic сотрудничает с ведущими игровыми разработчиками и киностудиями по вопросам создания модульного набора компонентов, который включает все оборудование, инфраструктуру, технологии и контент для самых разных коммерческих помещений - кинотеатров, торговых центров, отелей, аэропортов, казино, тематических парков, чтобы те порадовали своих клиентов аттракционами на основе виртуальной реальности с тактильными ощущениями. Среди клиентов компании Disney, Electronic Arts и Industrial Light and Magic.


Компания появилась буквально ниоткуда в марте 2017 года с первым публичным показом своей новой модели и технологии тактильных ощущений в области виртуальной реальности на CinemaCon. После положительных отзывов от партнеров и средств массовой информации, Nomadic планирует получить свой первый опыт работы на рынке к первому кварталу 2018 года.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
inik1080 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап виртуальной реальности Improbable привлек 502 000 000$ и стоит 1 000 000 000$ veranika55 Новости в мире финансов и инвестиций 0 12.05.2017 17:12
«Pluto VR» привлек $13,9 млн для коммуникационной платформы виртуальной реальности CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 19.04.2017 00:17
TheWaveVR привлек $4 млн для своей музыкальной платформы виртуальной реальности CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.04.2017 16:51
Стартап Virtualitics привлек $4,4 млн для аналитики приложений виртуальной реальности CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.04.2017 11:57
Survios привлек $50 миллионов для развития виртуальной реальности inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 2 14.12.2016 22:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар GringoOne
iOne
От GringoOne в разделе «Прогнозы»
Аватар zoolegri
Associatedfund - www.associatedfund.com
От zoolegri в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар nlobp
ООО ФК Линия Инвестиций - line-invest.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар lomobodo
Москва продала 39 кинотеатров за 9,6 млрд рублей
От lomobodo в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Ratatara
Нотариусы будут фиксировать все сделки по продаже жилья на видео
От Ratatara в разделе «Недвижимость»
Аватара нет
Куда вложить миллион?
От atx в разделе «Свой интернет бизнес: общий форум»
.     
Пользователей
413,118
Тем
473,772
Сообщений
11,734,705

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube