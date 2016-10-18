Lyft привлек $25 млн от Jaguar Land Rover

Британский автомобильный гигант Jaguar Land Rover, инвестировал $ 25 млн. в американский такси - сервис Lyft. В рамках соглашения автомобильный концерн предоставит Lyft свой транспорт, а также будет участвовать в создании самопилотируемых моделей автомобилей.
Хотя информация об инвестициях поступила в СМИ только сегодня, финансирование было проведено раньше при посредничестве инвестиционного подразделения корпорации InMotion Ventures. Данный фонд был запущен почти год назад для финансирования принципиально новых технологий в области транспорта.
В британской компании уверены, что в обозримом будущем вождение автомобиля в больших городах будет продолжать терять актуальность, поскольку традиционное использование транспорта заменят поездки как услуга.
В заявлении, сделанном главой отдела транспортных услуг JLR InMotion Себастьяном Пеком, говорится о том, что эксперты компании и специалисты Lyft собираются плотно заняться поиском решений для улучшения мобильности. Полученные инвестиции очень важное подтверждение того, что автопром поддерживает Lyft в его стремлении конкурировать с другим знаковым такси - сервисом Uber.
Стоить отдельно отметить, что инвестиции,д полученные от Jaguar Land Rover это часть апрельского привлечения , в рамках которого Lyft получил $ 600 млн . Подробностей тогда не сообщалось, и только сейчас стало известно , что участие в раунде приняли Пенсионный фонд Канады PSP Investments, Baillie Gifford и KKR, Alliance Bernstein, Janus Capital и Rakuten , и некоторые другие инвесторы. Оценка Lyft в результате выросла до $7.5 млрд. К слову, Uber дороже почти в 10 раз.
На сегодняшний день сервис работает только в Соединенных Штатах и в ближайших планах стремится к концу года присутствовать в 300 городах.
По материалам: https://rb.ru/news/lyft-25mln/
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