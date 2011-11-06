Приложение для изучения техник приготовления пищи Youmiam привлекает €1,1 млн

Французское приложение для любителей изучения различных техник приготовления пищи Youmiam привлекает €1,1 млн от Maslow Capital Partners и M6. Доступное на iOS и Android, приложение Youmiam было названо одним из лучших приложений 2014, 2015 и 2016 годов в Apple. Созданное в 2014 году, Youmiam уже вдохновляет 500 000 пользователей на приготовление пищи. Это привлечение средств является ключевым шагом для стартапа, целью которого является стать самым популярным приложением в мире.
Youmiam - это мобильное приложение и социальное сообщество, знающее рецепты, которые вам обязательно понравятся, и поможет вам освоить приготовление пищи. Youmiam хочет стать вашим приятелем и вдохновлять вас готовить чаще, предлагая вам ежедневные индивидуальные рекомендации в соответствии с вашими кулинарными предпочтениями и помогая вам овладеть кулинарной частью благодаря интуитивно понятному интерфейсу, который делает процесс приготовления пищи невероятно легким.
Комментируя инвестиции, соучредитель Youmiam Теофил Ройер заявил: "Мы гордимся тем, что теперь находимся в команде таких опытных инвесторов. Мы будем использовать новый капитал для ускорения роста нашего сообщества, а также увеличения монетизации."
Учредители Youmiam заявили, что делают все это для того, чтобы молодые люди могли наслаждаться вкусной и здоровой пищей независимо от бюджета, диеты или аллергических реакций.
Теофил объяснил: "У молодых людей есть растущий интерес к приготовлению пищи и сохранению здоровья, но ни одно приложение не отвечает на два основных вопроса: что я могу приготовить? И, как я буду это готовить? Youmiam - единственное приложение для приготовления пищи, которое отвечает на оба вопроса, сопровождая пользователей ежедневно и вдохновляя их на кулинарные подвиги."
Специально для mmgp.ru
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