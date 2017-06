baro9 Любитель

Comsentum-comsentum.xyz

Старт проекта:12.06.2017



О проекте" Чем вы занимаетесь? За счет чего обеспечивается прибыль вкладчиков?



Наша команда занимается инвестициями в новые виды криптовалюты и спекуляцией на бирже криптовалют."



-Инвестиционный план один - 1% в день на год, депо включен в выплаты.



- Пополнения авто, вывод в ручном режиме.Регламент на выплаты 48 часов



- Минимальная сумма депозита - 5$. максимальная 100000$.







- Партнерская программа 5% от депа привлеченного вами человека



Проект находится в стадии партизана, ведет плавную раскрутку через соц.сеть



Платежки - Perfect money, Payeer.



Ознакомиться и зарегистрироваться.



