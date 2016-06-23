Comsentum-comsentum.xyz

Я не админ и админа не знаю.
Старт проекта:12.06.2017
О проекте" Чем вы занимаетесь? За счет чего обеспечивается прибыль вкладчиков?
Наша команда занимается инвестициями в новые виды криптовалюты и спекуляцией на бирже криптовалют."
-Инвестиционный план один - 1% в день на год, депо включен в выплаты.
- Пополнения авто, вывод в ручном режиме.Регламент на выплаты 48 часов
- Минимальная сумма депозита - 5$. максимальная 100000$.
- Партнерская программа 5% от депа привлеченного вами человека
Проект находится в стадии партизана, ведет плавную раскрутку через соц.сеть
Платежки - Perfect money, Payeer.
Ознакомиться и зарегистрироваться.
Мой вклад :Sent Payment: 15.00 USD to account U13741749 from U11171712. Batch: 178966937. Memo: Shopping Cart Payment