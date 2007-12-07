Япония внесла известных Форекс-брокеров в черный список

Региональное финансовое бюро Канто при министерстве финансов Японии обновило свой черный список, порекомендовав потенциальным инвесторам держаться подальше от ряда форекс-брокеров и брокеров бинарных опционов, включая некоторые компании, имеющие лицензию известных регуляторов в других юрисдикциях
.
Так, черный список пополнился такими известными брендами, как FXDD
, XM.COM
, TRADEVIEW MARKETS и др. Компании, попавшие в черный список бюро Канто, могут иметь лицензии, полученные в других юрисдикциях, однако этого недостаточно для того, чтобы вести бизнес в Японии, где требуется обязательное одобрение национального регулятора — Агентства финансовых услуг (JFSA
).
Также бюро добавило в свой список несколько брокеров бинарных опционов в рамках продолжающейся борьбы с несанкционированной торговлей. На этот раз под прицел агентства попали OptionBit
, OptionRally, Speed Option и ROYAL OPTION.
Вышеупомянутые компании либо были замечены в недобросовестной деятельности, либо предлагают свои услуги в сфере онлайн-торговли в Японии и/или на японском языке, не имея при этом надлежащей лицензии, выданной местным регулирующим органом. Японские клиенты этих брокеров незащищены, в отличие от клиентов брокеров, которые соблюдают все требования, законы и нормы осуществления деятельности в этой юрисдикции.
Японский регулятор подтвердил, что даже иностранные операторы должны быть зарегистрированы в стране в соответствии с законом «О сделках с ценными бумагами
», чтобы иметь право предлагать резидентам финансовые инструменты.
Также бюро напомнило инвесторам, что на веб-сайте JFSA они всегда могут найти интересующую их информацию о конкретных компаниях, чтобы узнать, имеют ли те надлежащие лицензии на ведение бизнеса в Японии.
В марте региональное бюро пополнило черный список компанией Infin Markets Limited, которая осуществляла деятельность, не имея надлежащей лицензии, выданной местным регулирующим органом.
Источник: ru.forexmagnates.com