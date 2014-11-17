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OpenLedger привлек $1.6 миллиона для развития криптопроектов

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OpenLedger привлек $1.6 миллиона для развития криптопроектов

OpenLedger Aps, находящаяся в Пандрупе (Дания) компания, предоставляющая децентрализованную финансовую криптоплатформу, получила 1,6 миллиона долларов инвестиций в посевном раунде финансирования. Инвесторами выступили инвесторы из Китая, США и Европы, которые предпочли остаться неназванными.


Во главе с Ронни Босингом, выполняющим обязанности генерального директора, OpenLedger управляет экосистемами децентрализованных сообществ, в том числе:

- OpenLedger, криптовалютная торговая платформа и торговый инструмент для людей с различными знаниями о криптовалютах и торговле;

- HubDSP, автоматизированная система покупки (DSP), которая дает возможность пользователям управлять несколькими рекламными сетями и рекламными биржами при помощи одного интерфейса;

- OBITS, цифровой токен OpenLedger DC, позволяющий нескольким организациям объединить свои силы и напрямую инвестировать друг в друга, пожиная плоды кросс-продвижения по всей сети. OBITS получает выгоду непосредственно от www.BloggersClub.net, сервиса обмена OpenLedger, а также от цифровых токенов ICOO, BTSR, BLOCKPAY, APPX, CNTZ, REALITY, OPEN.

- ICOO, инвестиционный инструмент, позволяющий немедленно торговать любой интересной и многообещающей новой монетой, даже на этапе предварительного запуска;

- BTSR, цифровой токен, распространяемый среди пользователей, желающих поддержать BitTeaser - децентрализованную рекламную сеть;

- Blogger’s Club 500, сообщество блоггеров, занимающихся тематикой криптовалют и формирующих тренд в этом направлении;

- BitTeaser, рекламная сеть, предоставляющая возможности тизерной рекламы;

- GetGame, инструмент, предоставляющий возможность развивать игровые проекты с начальной стадии в качестве инкубатора или поставщика финансирования посредством ITO ((Initial Token Offering - начальное предложение токенов).


Компания намерена использовать полученные средства для продвижения четырех проектов: eDEV.one, GetGame, Apptrade и OCASH.

Уникальность

Перевод специально для форума MMGP.ru
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