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Cтартап телемедицины Carena привлек $6 млн

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Cтартап телемедицины Carena привлек $6 млн

Когда у вас грипп или у ребенка болит ухо, просто попасть в кабинет врача уже может быть невероятно хлопотно. Но при помощи технологий, визиты виртуального врача могут помочь со многими из этих незначительных проблем со здоровьем.

Carena, стартап телемедицины, основанный в Сиэтле, разрабатывает технологию, которая может сделать эти виртуальные встречи реальностью. Компания привлекла $6 млн, в результате чего общее финансирование компании составило более $30 млн.

Carena разрабатывает телемедицинские услуги, другими словами, компания предлагает технологию, которая назначает виртуальных врачей.


Платформа виртуальной клиники Carena позволяет врачам или медсестрам разговаривать с пациентами при помощи видеозвонков и диагностировать незначительные проблемы со здоровьем. Врачи также могут рекомендовать пациентам назначить личную встречу, если проблема более серьезная.

Carena была основана в 2000 году бывшим инвестором Vulcan Ральфом Дерриксоном, который с тех пор является генеральным директором. Ранее он был вице-президентом по разработке продуктов в Starwave и директором по компьютерной инженерии в NeXT Computer.

Инвесторами компании также являются Cambia Health Solutions, Catholic Health Initiatives, McKessen Ventures и Martin Ventures.

Представитель компании сказал, что сейчас Carena работает с более чем 120 больницами по всей стране, а услуги виртуальной медицинской помощи доступны для 18 миллионов человек.

Телемедицина привлекательна для многих пациентов и поставщиков медицинских услуг, поскольку она может значительно снизить затраты на здравоохранение и расширить доступ к медицинской помощи.




Перевод специально для mmgp.ru
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