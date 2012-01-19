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Майкл Джордан "толкнул" на аукционе свои кроссовки за $190 000

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Старый Сегодня, 16:49
#1
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Майкл Джордан "толкнул" на аукционе свои кроссовки за $190 000


Как сообщил американский кабельный спортивный телеканал ESPN популярный американский черный баскетболист Майкл Джордан выставил на аукционные торги SCP Auctions свои баскетбольные кроссовки, в которых он выиграл золотую медаль на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, уже в довольно далёком 1984 году. Как заверяют журналисты этого телеканала, торги прошли на "ура" и счастливчик выложил за своё удачное приобретение 190 373 дол. США и кстати, новый владелец этих легендарных кроссовок белый американец (и видимо большой фанат этой игры), если судить по представленному фото с этого аукциона, на котором он целует только что перешедшие к нему кроссовки от Майкла Джордана.

Кроме всего прочего, Майкл на прощание со своей спортивной обувью успел оставить на ней свой размашистый автограф, что конечно, дало весомую прибавку к окончательной стоимости этих кроссовок. В этих кроссовках он играл все свои игры на Олимпиаде-84 и выплаченная вышеуказанная сумма на данный момент является абсолютным рекордом по стоимости за поношенную обувь.

Вообще Майкл уже несколько раз до этого выставлял на аукционные торги свою поношенную спортивную обувь и последний рекорд по стоимости он побил 4 года тому назад, когда их новый владелец выложил 104 765 долл. США за кроссовки, в которых Джордан в 1997 году сыграл за баскетбольный клуб "Чикаго" против не менее именитой "Юты". Также известно, что например, в декабре 2014 г. покупатель, пожелавший остаться неизвестным, приобрел на торгах американского аукционного дома пару кроссовок, которые Джордан одевал, выступая за команду университета Северной Каролины и тогда стоимость торгов дошла до отметки в 33 387 долл. США.

А через год, в 2015 году, он выставил на аукцион очередную пару своих старых кроссовок, в которых он сыграл множество своих замечательных игр в НБА США. Тогда они ушли за 71 553 долл. США. И по всей видимости Майкл стал уже большим специалистом по дорогой распродаже своих кроссовок бывших в употреблении и зарабатывает на этом совсем неплохие деньги.

Стоит напомнить, что Майкл Джордан в составе олимпийской сборной выигрывал золото Олимпиад в 1984 и 1992 гг. Кроме этого, он 6 раз за свою карьеру профессионального баскетболиста завоевывал звание чемпиона НБА. А всего играя за разные клубы он выходил на баскетбольную площадку более 1 тысячи раз, при этом показывая фантастическую результативность по заброшенным мячам. В 2009 г. он был введен в Зал баскетбольной славы США.

Специально для mmgp.ru

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Старый Сегодня, 17:16
#2
Любитель
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 26.11.2014
Сообщений: 484
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УГ: 0
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Re: Майкл Джордан "толкнул" на аукционе свои кроссовки за $190 000
Неплохо так.
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Старый Сегодня, 17:16
#3
Любитель
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Днепропетровск
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 307
Благодарностей: 42
УГ: 1
КП: 0.081
Re: Майкл Джордан "толкнул" на аукционе свои кроссовки за $190 000
Отличный заработок для Джордана, ведь ему такие кроссовки уже не нужны, можно и заработать деньжат на фанатах.
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